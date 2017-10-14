Жителям Дальнего Востока представили новые банкноты в 200 руб. и 2000 руб.

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей, на которых изображены символы Дальнего Востока и Севастополя, в субботу были представлены жителям и гостям Приморья и Амурской области.

"День открытых дверей проводится во всех территориальных учреждениях Банка России, можно сказать, что он уже становится традиционным. Ровно год назад так же в октябре жители и гости нашего города смогли посетить Дальневосточное главное управление, это было у нас впервые, тогда же они голосовали за символы для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей и определяли, какие достопримечательности нашей страны будут изображены на новых деньгах. За мост на остров Русский и космодром Восточный проголосовало более полумиллиона россиян. И мы рады что сегодня на Дне открытых дверей мы можем презентовать новые купюры, рассказать об их внешнем виде и признаках подлинности", - сказал журналистам во Владивостоке начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.

По его словам, выпуск новых банкнот - особенный праздник для дальневосточников, новые купюры поступят в широкое обращение уже в октябре. "Банкноты достоинством 200 и 2000 рублей уже поступили на Дальний Восток, в том числе на территорию Приморского края. В ближайшее время мы планируем начать их выпуск в обращение и выдачу кредитным организациям. Я думаю, что ажиотажа не будет, мы полностью готовы удовлетворить все потребности как населения, так и бизнеса, до конца года банкноты увидит, наверное, каждый житель уже у себя в кошельках", - сказал Белов.

Презентация в Приморье

Презентация новых банкнот во Владивостоке проходит в субботу в рамках Дня открытых дверей Дальневосточного ГУ Банка России. Для жителей и гостей города проводят мастер- классы о том, как отличить поддельные купюры с помощью специальной аппаратуры, показывают макеты и изображения с новыми банкнотами. В рамках Дня открытых дверей посетители могут сфотографироваться в настоящем инкассаторском автомобиле или фотобудке, познакомиться с историей Центрального банка Российской Федерации в Приморье и денежных знаков, поучаствовать в викторине и проверить финансовую грамотность.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко считает, что Владивосток по праву заслужил возможность быть отмеченным на двухтысячной купюре, а изображение Русского моста на купюре в две тысячи рублей - признание важности Приморского края для всей страны.

"Мост на острове Русский заслужил славу одного из главных символов города и края. Появление Владивостока на новой банкноте - заслуга всех приморцев, которые голосовали за изображение на новых купюрах, своеобразный подарок жителям края. Мы все знаем и любим песню "Владивосток-2000" нашей группы "Мумий Тролль", поэтому, как и всем приморцам, мне приятно, что этот символ получил такой официальный бумажный статус", - цитирует слова Тарасенко администрация Приморья.

Демонстрация в Амурской области

Презентацию новых денежных знаков в Благовещенске посетил директор филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Чмаров. "Основной состав космодрома внимательно следил, голосовал и переживал, чтобы символ был утвержден на бумажной купюре. Это определенный итог деятельности, определенная оценка и, самое главное, это оценка народная", - сказал Константин Чмаров.

Как и все присутствующие, он ожидал увидеть настоящие банкноты, но купюры номиналом в 200 рублей и 2000 рублей будут недоступны благовещенцам еще минимум две недели, так как банкноты необходимо перевезти из Москвы в регион.

"Одно дело, когда настройку банкоматов отрабатывают на тестовых банкнотах, а другое - на подлинниках. Думаю, в течение двух месяцев регулировка всех банкоматов и терминалов будет произведена по основным машиночитаемым признакам. Процедурно получаем объем банкнот, затем обеспечиваем ими банки, которые ведут рассчетно-кассовое обслуживание. Так они попадают населению и юридическим лицам", - сказал заместитель управляющего отделением по Амурской области Дальневосточного главного управления ЦБ РФ Павел Прохоров.

Губернатор Амурской области Александр Козлов отметил, что многие с нетерпением ждут нового пуска с космодрома "Восточный", символа Амурской области. Его появление на новой банкноте привлечет к этому событию еще больше внимания.

"Думаю, амурчанам очень приятно видеть на новой российской банкноте ставший уже очень знакомым пейзаж со стартовым столом, с ракетой, стремящейся в небо. Многие с нетерпением ждут нового запуска с космодрома! Теперь страна будет следить за этим событием с еще большим интересом. "Восточный" - символ Приамурья, наша гордость и наше будущее, на купюру он попал вполне заслуженно", - отметил Александр Козлов.

По его словам, Амурская область не сомневалась в том, что символ региона победит в конкурсе и появится на новой купюре, потому что космодром символизирует мощь страны. "Ведь космодром является не просто грандиозным сооружением и одной из крупнейших стройплощадок нашей страны. Этот проект отражает мощь России, нацеленность народа на новые достижения, стремление к новым горизонтам, которые открывает наша космонавтика", - отметил Александр Козлов

Новые купюры

Общероссийская кампания по выбору символов новых купюр началась в июне 2016 года. Для этого ЦБ создал специальный портал Твоя-Россия.рф. Итоги конкурса подведены в октябре 2016 года, победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на острове Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

12 октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук на пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Презентация купюр проходила в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь. Новые банкноты должны поступить в массовое обращение до конца 2017 года.