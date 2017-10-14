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Сильный ветер ожидается в Крыму в выходные

В стране
14 октября, 12:47 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 14, октября. /ТАСС

Спасатели рекомендуют плотно закрывать окна домов, по возможности не выходить на улицу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение в связи с ожидающимся сильным ветром объявлено в Крыму на субботу и воскресенье, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

"Экстренное предупреждение. Утром и днем 15 [октября], ночью 16 октября 2017 года в Крыму ожидается сильный северо- западный ветер, 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют плотно закрывать окна домов, по возможности не выходить из зданий и находится в помещениях, а если пришлось выйти на улицу - держаться подальше от линий электропередачи и крупных деревьев. Также не рекомендуется парковать автотранспорт рядом с линиями электропередачи и крупными деревьями.

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