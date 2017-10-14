Сильный ветер ожидается в Крыму в выходные

Павлюченкова сыграет с Гавриловой в финале турнира WTA в ГонконгеСпорт 14 октября, 12:44
Шарапова сыграет с Рыбариковой в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 14 октября, 12:40
Балахничев назвал незначительным фактом лишение почетного членства в совете ЕААСпорт 14 октября, 12:39
Хачанов сыграет с Селой в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 14 октября, 12:33
Путин пожелал участникам турнира "ВТБ Кубок Кремля" победного настроя и удачиСпорт 14 октября, 12:18
Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля": официальная жеребьевка. ВидеотрансляцияСпорт 14 октября, 12:15
Глава ПСЖ может использовать дипломатический иммунитет, чтобы уйти от преследования ФИФАСпорт 14 октября, 12:03
Балахничев лишился почетного членства в совете Европейской легкоатлетической ассоциацииСпорт 14 октября, 11:49
Памятная доска, посвященная трагедии на матче с "Харлемом", появится на арене ФК "Спартак"Спорт 14 октября, 11:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение в связи с ожидающимся сильным ветром объявлено в Крыму на субботу и воскресенье, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
"Экстренное предупреждение. Утром и днем 15 [октября], ночью 16 октября 2017 года в Крыму ожидается сильный северо- западный ветер, 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют плотно закрывать окна домов, по возможности не выходить из зданий и находится в помещениях, а если пришлось выйти на улицу - держаться подальше от линий электропередачи и крупных деревьев. Также не рекомендуется парковать автотранспорт рядом с линиями электропередачи и крупными деревьями.