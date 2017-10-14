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В Ленинградской области открыли новый участок федеральной трассы А-121 "Сортавала"

В стране
14 октября, 14:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Инвестиции составили 11,7 млрд рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Рабочее движение открылось в субботу по новому участку федеральной трассы А-121 "Сортавала" в Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС. Трасса А-121 ведет из Петербурга через Приозерск в карельские Сортавалу и Петрозаводск, открытый в субботу участок расположен между населенными пунктами Сосново и Лосево Ленинградской области.

"Дорожники сделали и себе, и нам замечательный подарок. Эти 15 километров связывают жемчужину карельского перешейка - озеро Вуокса с Санкт-Петербургским транспортным узлом. Остался один бросок через озеро Вуокса, который мы завершим к следующему лету", - сказал министр транспорта РФ Максим Соколов на церемонии открытия.

Стоимость работ составила 11,7 млрд рублей. Контракт был заключен в 2014 году, участок является пятым в очереди обновления всей трассы, шестой откроют в следующем году. Сообщается, что по итогам дорожных работ срок движения по участку сократился в два раза - с полутора часов до 45 минут.

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