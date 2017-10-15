Музей-заповедник "Петергоф" закрывает сезон фонтанов

"Зенит" сыграет с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 октября, 0:49
Британец Гроувз победил соотечественника Кокса в 1/4 финала Всемирной суперсерии боксаСпорт 15 октября, 0:35
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открывается в СочиОбщество 15 октября, 0:21
На ВФМС представили робота телеприсутствия и "симулятор телепортации"Общество 14 октября, 23:58
"Барселона" впервые в сезоне чемпионата Испании потеряла очки, сыграв вничью с "Атлетико"Спорт 14 октября, 23:44
В регионах России завершился первый день фестиваля молодежиОбщество 14 октября, 23:24
На Кубе 16 спасателей прошли обучение на курсах МЧС РоссииОбщество 14 октября, 22:12
Гончаренко: Василий Березуцкий, Васин и Головин должны сыграть в матче с "Базелем"Спорт 14 октября, 21:57
Ласицкене не стала легкоатлеткой года в Европе, лучшей признана СтефанидиСпорт 14 октября, 21:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Сезон фонтанов закрывается в воскресенье в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" до весны 2018 года. Музеи и парки в Петергофе, Ораниенбауме и Стрельне традиционно будут открыты для посетителей всю зиму, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГМЗ "Петергоф" Валерия Карпович.
"Фонтаны в этом году прекращают работу 15 октября, их выключат вечером сотрудники фонтанного хозяйства Петергофа", - сказала Карпович.
В дирекции музея-заповедника также рассказали, что за фонтанами Петергофа следят 29 специалистов, и это единственное место в России, где в трудовой книжке сотрудников можно встретить запись "фонтанщик", в таком виде, как в ГМЗ "Петергоф", она больше не существует нигде. На выключение одного фонтана уходит от 30 секунд до трех минут, в зависимости от сложности конструкции водомета, а самый знаменитый фонтан Петергофа - "Самсон, разрывающий пасть льва" выключается всего за пять секунд.
Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире, состоит из 147 фонтанов, многие из которых были задуманы лично Петром Великим. На 70% она сохраняет историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб, поэтому каждую осень фонтанные насадки демонтируют, обрабатывают специальным раствором и в специальных кассетах для консервации вывозят на зиму в теплое помещение. До наступления зимы фонтанщикам предстоит также очистить пруды-накопители, исправить протечки и очистить фонтанные бассейны.
ГМЗ "Петергоф" включает около 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Это один из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают около 5 млн человек.