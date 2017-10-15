Литературный фестиваль "Лермонтовские сезоны" начинается в Пятигорске

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ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль поэзии "Лермонтовские сезоны - 2017", приуроченный ко дню рождения поэта Михаила Лермонтова, откроется в воскресенье в Пятигорске, сообщает городская администрация.
Впервые фестиваль состоялся в 2014 году в честь 200-летия писателя и с тех пор стал ежегодным литературным событием в Пятигорске, где Лермонтов жил некоторое время и был похоронен после дуэли с Николаем Мартыновым.
"Впереди - конкурсные прослушивания для чтецов и исполнителей романсов, выставки живописи и фото, литературные митинги, кинопоказы, квест "Княжна Мэри". Финалом многодневного арт-марафона станет традиционный Лермонтовский бал", - говорится в сообщении.
В этом году на фестивале также вспомнят осетинского литератора, драматурга, публициста и просветителя Косту Хетагурова. Поэтический митинг, посвященный его 158-летию, состоится в день открытия, 15 октября.
Фестиваль завершится 20 октября.