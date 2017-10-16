Международный фестиваль имени Махмуда Эсамбаева открылся в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 16 октября. /Корр. ТАСС Таиса Боршигова/. Девятый международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева в воскресенье открылся в Грозном шествием более 150 участников. Он будет проходить в концертном зале "Вайнах" до 18 октября.

"Желаю участникам никому не подражать, не поддаваться влияниям, не бояться раскрыть в танце самого себя, душу и традиции своего народа, поскольку это было делом жизни Махумада Эсамбаева и именно это собирает всех вас здесь уже в девятый раз на его Родине. Он был человеком мира, но всегда оставался сыном своего народа", - отметила председатель жюри фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ и главный редактор журнала "Балет" Валерия Уральская.

В состав жюри конкурса вошли семь экспертов, в том числе гости из Белоруссии, Грузии и Казахстана. Номера представят в трех номинациях: сольный танец, парный и групповой. Участвуют коллективы из шести стран и 28 регионов России, в том числе шесть ансамблей из Чеченской Республики. Здесь будут представлены самые разнообразные номера: от коми-пермяцкого "Тупи-тап" до традиционно горских танцев.

"От Грузии на фестивале выступит ансамбль "Перхури". Мы в первый раз принимаем участие и представим аджарский лирический танец "Махиури" в номинации "Парный танец". Победа не главная цель, посмотрите, сколько тут участников! За эти дни они познакомятся и подружатся - так налаживаются отношения между народами", - сказал ТАСС заслуженный артист Грузии, художественный руководитель ансамбля "Перхури" Нурзар Попанадзе.

В прошлом году гран-при фестиваля получил чеченский государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо" с танцем "У родника". "В этом году коллектив в номинации "Парный танец" представит номер "Признание", которое станет продолжением "У родника". Парень признается в любви. Девушка в нем показывает нежность, грациозность, скромность, а юноша - ловкость и темперамент", - рассказал ТАСС художественный руководитель ансамбля "Нохчо" Ахмед Дукалаев.

Махмуд Эсамбаев добился признания как эстрадный танцовщик, артист балета, актер и хореограф. Он родился в предгорном чеченском селении Старые Атаги в 1924 году, в 15 лет Эсамбаев уже стал солистом Чечено-Ингушского Государственного ансамбля песни и танца. Удостоен звания "Народный артист СССР", кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и Ордена Дружбы. Ушел из жизни 7 января 2000 года.