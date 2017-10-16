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Жителей севера Красноярского края обеспечили топливом на предстоящую зиму

В стране
16 октября, 7:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, октября. /ТАСС

За пять месяцев навигации 2017 года в регион было доставлено 45 тыс. тонн нефтепродуктов

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КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Населенные пункты севера Красноярского края в рамках северного завоза обеспечены топливом на предстоящую зиму. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба АО "Красноярскнефтепродукт" (КНП), основного поставщика горюче-смазочных материалов (ГСМ) в заполярные районы региона.

"Красноярскнефтепродукт" завершил северный завоз. На сегодняшний день бензином, дизельным топливом и моторным маслами обеспечены жители и социально значимые предприятия Мотыгинского, Туруханского и Северо-Енисейского районов, а также Таймыра и Эвенкии. Необходимые запасы авиационного топлива доставлены для нужд компании "Красавиа", - сообщили в компании.

Всего на север Красноярского края за пять месяцев навигации текущего года доставлено 45 тыс. тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд рублей.

КНП обеспечивает топливом 41 район в регионе и осуществляет северный завоз. Контрольный пакет акций принадлежит Красноярскому краю.

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