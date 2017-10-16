Пожарный пост помог спасти от огня школу-интернат на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Школу-интернат для детей кочевников Таймыра, строительство которой идет в поселке Носок, удалось спасти от пожара с помощью недавно созданного здесь пожарного поста. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в администрации Таймырского района Красноярского края.

"В поселок была передана (в сентябре - прим. ТАСС) автоцистерна на базе автомобиля "Урал". Благодаря этому возгорание (пожар произошел в субботу - прим. ТАСС) удалось локализовать в кратчайшие сроки. Добровольцы пожарной охраны прибыли на место происшествия через пять минут с момента поступления сообщения, организовав работу по тушению пожара", - рассказали в администрации.

Там отметили, что площадь возгорания и ущерб устанавливается. Со вторника в поселке будет работать специальная комиссия. При этом врио главы Таймыра Виталий Брикин отметил, что интернат будет сдан в срок.

Интернат представляет собой здание площадью более 4,5 тыс. квадратных метров с блоками в два и три этажа. В спальном блоке, рассчитанном на 250 мест, есть все необходимые для современного образования кабинеты и помещения. Строительство объекта началось в прошлом году. Инвестиции в него составляют 415 млн рублей из краевого бюджета.

В поселке Носок проживает около 2 тыс. человек, 875 из них - дети до 15 лет. Большинство сельчан занимается оленеводчеством и рыбным промыслом. В поселке есть больница, школа, интернат, детский сад, почта, дом культуры, магазины. В Носке 74 дома - все деревянные, половина из них отапливается печным отоплением. В этом году в поселке произошло четыре пожара, сгорело три жилых дома и баня. Более 30 сельчан остались без жилья и расселены по родственникам, погибло двое детей, четыре жителя получили травмы.

Создание пожарного поста

Пожары в отдаленных северных поселках - большая беда для сельчан. В маленьких поселениях нет подразделений пожарной охраны, а из-за климатических условий и бездорожья сотрудники подразделений МЧС зачастую не могут оперативно добраться в некоторые точки. В удаленных поселках пожары тушат "всем миром" - помогают выносить жильцам вещи из дома, подвозят воду, тушат очаг и проливают соседние дома.

Ближайший пост пожарной охраны от поселка Носок до недавнего времени был в селе Караул, на противоположном берегу реки Енисей - 34 км, зимой, в пургу и по тундре помощь прийти не может. Однако в сентябре в Носок была доставлена автоцистерна. Восемь местных жителей вошли в состав добровольной пожарной охраны.