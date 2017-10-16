Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Переправа через реку Пур закрыта на Ямале из-за образования льда

В стране
16 октября, 12:07 UTC+3

По данным властей, начата подготовка к работе зимней автодороги

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 октября. Работа понтонно-мостовой переправы через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прекращена в понедельник из-за активного образования льда на воде. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Работа понтонно-мостовой переправы через реку Пур прекращена сегодня в 04:30 (02:30 мск) в связи с интенсивным ходом шуги (рыхлого губчатого льда на воде - прим. ТАСС) на реке. Начата подготовка к работе зимней автомобильной дороги. Как только условия позволят, ледовая переправа будет открыта", - сообщили там со ссылкой на компанию "Ямбургтрансервис'.

Сейчас между микрорайоном Коротчаево и поселком Уренгой работают четыре вездехода на "воздушных подушках", которые перевозят пассажиров, и четыре баржи, перевозящие транспорт.

"Также от левого берега реки до железнодорожной станции Коротчаево организовано движение микроавтобуса, который доставляет людей к поездам", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Тюменская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
3
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
4
Умер актер Дмитрий Марьянов
5
Песков смутил журналистов утверждением о том, что президент РФ примет участие в ПМЭФ-2018
6
СМИ: иракские военные восстановили контроль над аэропортом в Киркуке
7
Солист Мариинского театра Николай Охотников умер в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама