Переправа через реку Пур закрыта на Ямале из-за образования льда

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ТАСС, 16 октября. Работа понтонно-мостовой переправы через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прекращена в понедельник из-за активного образования льда на воде. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Работа понтонно-мостовой переправы через реку Пур прекращена сегодня в 04:30 (02:30 мск) в связи с интенсивным ходом шуги (рыхлого губчатого льда на воде - прим. ТАСС) на реке. Начата подготовка к работе зимней автомобильной дороги. Как только условия позволят, ледовая переправа будет открыта", - сообщили там со ссылкой на компанию "Ямбургтрансервис'.
Сейчас между микрорайоном Коротчаево и поселком Уренгой работают четыре вездехода на "воздушных подушках", которые перевозят пассажиров, и четыре баржи, перевозящие транспорт.
"Также от левого берега реки до железнодорожной станции Коротчаево организовано движение микроавтобуса, который доставляет людей к поездам", - добавили в пресс-службе.