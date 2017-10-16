В аэропорту Нижнего Новгорода будут отпугивать птиц с помощью биоакустической установки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде закупил и установил новое оборудование, с помощью которого на аэродроме будут отпугивать птиц. Об этом в понедельник сообщили в пресс- службе авиаузла.

"Международный аэропорт Стригино приступил к реализации инвестиционной программы по оснащению аэродрома оборудованием для повышения эффективности контроля орнитологической обстановки <…> Закуплена и установлена биоакустическая установка для отпугивания птиц", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, установка воспроизводит крики разных птиц, которые находятся в бедственном положении, а также хищных птиц. Услышав такие сигналы, птицы покидают территорию. Покупка биоакустической установки стала первым этапом реализации инвестиционной программы по оснащению аэродрома оборудованием для повышения эффективности контроля орнитологической обстановки. Общий бюджет программы составляет более 1 млн рублей.

"Дооснащение аэродрома пройдет в несколько этапов. По плану будет установлено несколько отпугивателей птиц разного радиуса действия. Завершится программа во втором квартале 2018 года", - отметили в пресс-службе.

Аэропорт Нижний Новгород обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. 30 марта 2016 года открылся новый аэровокзальный комплекс. Площадь нового терминала - 27,8 тыс. кв. м, пропускная способность - более 1,5 млн человек в год. Объем инвестиций в сооружение терминала составил более 4 млрд рублей.