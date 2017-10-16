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На Алтае в домах инвалидов и ветеранов устанавливают современные пожарные извещатели

В стране
16 октября, 16:20 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 16, октября. /ТАСС

В течение текущего года 244 жилых дома региона оборудовали извещателями нового поколения

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БАРНАУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Дома людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, многодетных и малообеспеченных семей в Республике Алтай оборудуют пожарными извещателями нового поколения. В 2017 году такую технику установили уже в 244 домах региона, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 2017 году извещателями нового поколения оборудованы 244 жилых дома. Эта работа ГУ МЧС по Республике Алтай организована в тесном взаимодействии с правительством региона, органами местного самоуправления. Всего в регионе более 42 тыс. домовладений, которые необходимо оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС региона, вопрос оборудования мест проживания социально-незащищенных и маломобильных групп населения извещателями с GSM-модулем определен поручениями главы региона Александра Бердникова. Как отмечают в ведомстве, благодаря такому решению, в домах, где установлены извещатели, гибели и травмирования людей не допущено.

Технология такова: с помощью встроенного GSM-модуля извещатель передает информацию о возгорании в помещении на шесть номеров телефонов любых операторов связи. В данном случае приборы программируются так, что в первую очередь сигнал приходит в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета, сельским старостам, владельцу жилого помещения и родственникам.

Как отмечают в ГУ МЧС по Республике Алтай, установка таких извещателей позволяет повысить оперативность реагирования пожарно-спасательных подразделений, т. е. минимизировать последствия пожара. В регионе установка пожарных извещателей продолжится и в 2018 году - ведутся необходимые подготовительные работы.

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