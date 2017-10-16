Строящийся в Астрахани первый в России морской лайнер отправится в круиз в 2019 году

АСТРАХАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Строительство первого в РФ круизного лайнера идет по графику, судно будет спущено на воду в 2018 году. В свое первое путешествие лайнер отправится в 2019 году, сообщил ТАСС губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Круизное судно вместимостью 300 пассажиров было заложено на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Строительство ведется по заказу "Московского речного пароходства", стоимость проекта, по предварительным данным, составит 2,5 млрд рублей.

"Первый проект по строительству круизного судна реализуется, все идет по графику. В середине 2018 года лайнер будет спущен на воду, потом начнется его внутренняя отделка. В первый маршрут он отправится в апреле 2019 года. Ориентировочно будет заходить в порты Атырау (Казахстан), Туркменбаши (Туркменистан), Энзели (Иран), Сари (Иран), Баку (Азербайджан), Махачкалы и Астрахани", - сказал Жилкин.

Он подчеркнул, что "за данным проектом внимательно следят руководители прикаспийских государств". "Как только первое судно пойдет, они тоже будут заказывать круизные лайнеры", - полагает глава региона.

Речные теплоходы на колесах

Жилкин также сообщил, что до конца октября на заводе "Лотос" начнется строительство двух речных круизных судов серии "Золотое кольцо". Проект представляет собой 180-местный теплоход с колесным приводом. На судне будут располагаться комфортабельные каюты, рестораны и бары. Планируется, что новые теплоходы будут задействованы в туристическом маршруте Золотое кольцо.

"Более того, по данным ОСК (Объединенной судостроительной корпорации - прим. ТАСС), каждый год будет увеличиваться на 20% объем работ по реновации пассажирских судов. Это очень здорово, потому что тяга туристов к путешествиям, особенно по реке Волге, от Москвы до Астрахани возрастает. Цены высокие, спрос большой, а судов нет, они старые, некомфортные. У нас есть судостроительные заводы, которые готовы участвовать в этом проекте", - отметил Жилкин.

Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны, а также входит в крупнейшую судостроительную компанию России - ОСК. В сентябре прошлого года в рамках проекта модернизации завод запустил центр металлообработки.