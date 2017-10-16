Власти: переход аэропорта Архангельска в собственность региона поспособствует его развитию

АРХАНГЕЛЬСК, 16 октября. /ТАСС/. Переход объектов воздушно-транспортной системы Архангельской области, находящихся в федеральной собственности, в собственность региона будет способствовать ее развитию. Об этом ТАСС сообщил в понедельник губернатор области Игорь Орлов.

"С целью комплексного решения задачи развития воздушно-транспортной системы региона правительство Архангельской области направило в Министерство транспорта Российской Федерации заявку на передачу акций ОАО "Аэропорт Архангельск", 2-го Архангельского объединенного авиаотряда и "Аэропорта Лешуконское", находящихся в федеральной собственности, в государственную собственность Архангельской области. Объединение всего воздушно-транспортного комплекса региона под областным управлением позволит без финансовых рисков, ухудшения авиаперевозок и иных негативных последствий создать в нашем регионе единую, вертикально интегрированную, управляемую и способную к совершенствованию воздушно-транспортную систему", - сказал Орлов.

Аэропорт "Архангельск" и "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" перейдут в собственность Архангельской области к 15 декабря 2017 года, в соответствии с поручениями президента Российской Федерации от 16 августа 2017 года. Пакет документов о передаче акций согласован Федеральным агентством воздушного транспорта, Министерством транспорта, в настоящее время проходит согласование в Министерстве экономического развития и Росимуществе.

Согласно "Стратегии развития региональных воздушных перевозок", в 2018-2022 годах планируется реконструкция и модернизация действующих аэродромов местных воздушных линий Архангельской области, а также восстановление и ввод в эксплуатацию аэродромов, ранее выведенных из реестра.

Аэропорт "Архангельск" (Талаги) является международным транспортным узлом, расположен в 6 километрах от города. АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" является крупнейшим вертолетным предприятием Северо-Западного федерального округа, занимается перевозкой пассажиров, почты и грузов. Вертолеты и самолеты предприятия выполняют коммерческие воздушные перевозки и все виды авиационных работ: воздушные съемки, лесоавиационные, строительно- монтажные и погрузочно-разгрузочные в Арктике, с морских судов, оказание медицинской помощи населению, поисково-спасательные операции и другое.