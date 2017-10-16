Лучшие программные решения для бизнеса покажут на чемпионате WorldSkills в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 16 октября. /ТАСС/. На отборочном этапе межвузовского чемпионата WorldSkills, который пройдет в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ, Архангельск) 25-26 октября, покажут лучшие практики программных решений для бизнеса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба университета.

"Специалисты ИТ-сферы востребованы в той или иной роли на каждом промышленном предприятии, в каждой организации. В момент, когда информатизация проникает во все слои общества, уровень подготовки профессионалов должен быть очень высок. WorldSkills - движение, которое в соревновательной форме позволяет продемонстрировать, с одной стороны, навыки и умения студентов, а с другой - заинтересовать потенциальных работодателей в новых кадрах. Задания в конкурсе очень сложные даже для выполнения их профессионалами", - приводит пресс-служба слова эксперта чемпионата, доцента кафедры информационных систем и технологий САФУ Екатерины Деменковой.

Оценивать результаты участников чемпионата будут руководители и сотрудники ИТ-предприятий Архангельска и области. На соревнованиях будут демонстрироваться лучшие международные практики в сфере реализации программных решений для бизнеса. В деловую программу чемпионата войдут лекции о технологиях и профессиях будущего, методические семинары, состоится круглый стол "Экологические аспекты освоения территорий Арктической зоны Российской Федерации", состоится чемпионат по робофутболу.

Участники чемпионата в САФУ будут соревноваться по пяти компетенциям: программные решения для бизнеса, инженерный дизайн CAD, предпринимательство, лабораторный химический анализ, интернет вещей. Итоги конкурса станут известны 27 октября. Победа на отборочном туре в САФУ открывает дорогу на межвузовские чемпионаты, дает возможность войти в состав российской национальной сборной и представить страну на мировых первенствах.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году, САФУ присоединился к движению WorldSkills Russia в 2017 году.