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Более полусотни большегрузных машин ожидают в очереди на Военно-Грузинской дороге

В стране
16 октября, 18:30 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 16, октября. /ТАСС

В пункте пропуска есть гостиница и кафе для водителей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 60 большегрузов ожидают в очереди на закрытой из-за непогоды в понедельник Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Восемь большегрузов стоят на дороге, 50 - на стоянке", - сказал представитель ведомства.

Для ожидающих в очереди на посту дорожно-патрульной службы в пункте пропуска находится гостиница и кафе для водителей. Кроме того, в наличии места отдыха в городе Владикавказе и гостинице "Коммунальщик" на 50 койко-мест.

Как сообщалось, Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию с Закавказьем, закрыта для движения большегрузных машин из-за ухудшения погодных условий с 09:15 мск.

Такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии.

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