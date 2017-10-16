Врио главы: в НАО необходимо выяснить причины затянувшейся сдачи долгостроев

АРХАНГЕЛЬСК, 16 октября. /ТАСС/. Одна из приоритетных задач, которая стоит сегодня перед властями всех уровней Ненецкого автономного округа, - это выяснение причин затянувшейся сдачи строительных объектов и изменение подхода к строительству в регионе. Как сообщает пресс-служба окружной администрации, об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил врио главы НАО Александр Цыбульский.

"Для меня непонятна ситуация, когда годами не вводятся в эксплуатацию объекты, готовность которых превышает 90 и более процентов. Сказки о том, что Ненецкий округ - уникальный субъект с точки зрения транспортной логистики, меня не устраивают. Я в выходные посетил завод железобетонных изделий, его мощности и материальные запасы позволяют решать вопросы, не ссылаясь на логистику и короткий период навигации", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

На совещании обсуждалась проблема вывоза жидких бытовых отходов из жилых домов в поселке Искателей. Проблема вывоза возникла после того, как по решению суда закрыли поселковую свалку. Теперь вывоз жидких бытовых отходов производится на городскую свалку, что значительно увеличивает время, которое ассенизаторские машины тратят на вывоз отходов, с 20 минут на один рейс до двух часов. В сутки из Искателей необходимо вывозить от 900 до 1200 кубометров отходов.

Для комплексного решения задачи по системной организации вывоза жидких бытовых отходов в поселке требуется запуск в эксплуатацию очистных сооружений. Это один из долгостроев, заказчиком строительства которого является администрация Заполярного района. Срок сдачи объекта в эксплуатацию затянулся на два года. По словам главы администрации Заполярного района Олега Холодова, в режиме пуско-наладки объект начнет принимать стоки в декабре 2017 года.

В то же время вице-губернатор НАО, курирующий вопросы строительства и ЖКХ в регионе, Алексей Еремеев, заявляет, что полноценную работу очистных сооружений невозможно обеспечить, не построив канализационные сети. Цена строительства сетей - порядка 1,3 млрд рублей.

Глава НАО поручил поселковым властям просчитать потребность муниципалитета в субсидии на компенсацию затрат по вывозу ЖБО. Этот вопрос исполнительные власти округа будут решать совместно с Собранием депутатов НАО. Пока как временная мера принято решение, что во вторник количество машин, вывозящих ЖБО, увеличится с четырех до восьми.