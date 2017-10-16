В Ростове-на-Дону открыли памятник "Героям Донбасса"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 октября /ТАСС/. Первый на территории России памятник "Героям Донбасса" был открыт в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель регионального отделения "Союза добровольцев Донбасса" Евгений Сутормин.

"Памятник установлен в парке им. Островского. Это семиметровая стела, которая заканчивается крестом с перекрещенными мечами и надписью "Доброволец". Это первый подобный памятник, установленный в Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Церемония открытия памятника прошла в рамках III съезда Союза Добровольцев Донбасса, который проходил в Ростове-на-Дону.

"Хочу сказать спасибо ростовчанам и всем жителям РФ за то, что помогали в самые тяжелые для нас времена. Тысячи людей откликнулись на нашу общую беду", - сказал глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко на церемонии открытия. Он отметил, что в этот же день в Донецке был открыт памятник Арсену Павлову (Мотороле), со дня гибели которого прошел ровно год.

Постановление об установке памятника "Героям Донбасса" в парке имени Островского 5 октября 2017 года подписал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, документ опубликован на официальном сайте администрации города. Как следует из постановления, "изготовление и установка памятника осуществлена за счет внебюджетных средств".