Сильный ветер снес крышу школы в Ингушетии

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МАГАС, 16 октября. /ТАСС/. Ураганный ветер, продолжавшийся в течении нескольких часов в понедельник утром в Ингушетии, сорвал крышу школы №3 в Назрани, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС России по Республике Ингушетии.
"Сегодня сутра по республике было объявлено штормовое предупреждение, был сильный ветер 20-23 м/с, никто не пострадал, В Назрани ветер сорвал крышу школы №3, а также повредил линии электропередачи", - отметили в МЧС.
В пресс-службе главы региона сообщили, что на совещании в правительстве руководитель республики Юнус-Бек Евкуров поручил принять срочные меры по устранению последствий ветра.
Он обязал органы власти в кротчайшие сроки восстановить крышу этой школы, которую приходится ремонтировать второй раз после ветров за текущий год. "Крыша школы была снесена в апреле. Евкуров поставил под сомнение качество выполненных тогда строителями ремонтно-восстановительных работ и поручил провести проверку", - отметили в пресс- службе.
Глава региона также поручил проверить все объекты здравоохранения и образования на соответствие правилам безопасности и создать правительственную комиссию по установлению ущерба.
На данный момент все аварии на линии электроснабжения в республике, происшедшие в результате сильного ветра, ликвидированы", - добавили в управлении МЧС по региону.