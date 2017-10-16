Компания Пореченкова расторгла с властями Крыма инвестсоглашение о создании киностудии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Компания ООО "Крым кино" расторгла с властями Крыма инвестиционное соглашение о создании киностудии в столице региона, сообщил в понедельник ТАСС министр экономического развития региона Андрей Мельников.
По данным СМИ, в числе учредителей ООО "Крым кино" на паритетных началах выступали киноактер Михаил Пореченков и кинорежиссер Виталий Павлов.
"Инвестпроект предусматривал создание киностудии. Соглашение было расторгнуто по инициативе инвестора", - сказал Мельников. ТАСС пока не располагает комментариями представителей ООО.
Согласно реестру инвестпроектов Крыма, опубликованному на сайте министерства, строительство киностудии и производство фильмов инвесторы хотели организовать в Симферополе "на базе объекта недвижимого имущества [бывшего завода железобетонных изделий] площадью 2,45 тыс. кв. м", вложив в проект 59,5 млн рублей.
Глава министерства добавил, что власти Крыма найдут нового инвестора, которого заинтересует территория бывшего завода. "Безусловно, мы будем искать на данный имущественный комплекс нового инвестора", - сказал он.