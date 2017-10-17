Кинокомпания Пореченкова заявила, что не намерена отказываться от съемок в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Кинокомпания "Крым кино", одним из учредителей которой является российский актер Михаил Пореченков, не собирается уходить из Крыма, сообщил в понедельник ТАСС кинорежиссер Виталий Павлов, который также является одним из учредителей кинокомпании.

Ранее министр экономического развития Крыма Андрей Мельников сообщил, что ООО "Крым кино" расторгла с властями Крыма инвестиционное соглашение о создании киностудии в Симферополе.

"Мы [кинокомпания] не собираемся уходить из Крыма, более того, собираемся здесь снимать кино. Что касается инвестиционного соглашения, то сообщения в СМИ о том, что мы разорвали контракт, это очень громко звучит, на самом деле все не так", - сказал он.

Павлов сообщил, что ранее была выбрана площадка в центре Симферополя площадью два гектара, на которой можно было ставить павильоны для съемок, однако ряд собственников не захотели уступить участки.

В тоже время он отметил, что кинокомпания не отказывается от работы в Крыму. "Мы за два последних года сняли два фильма здесь, в Крыму. Это довольно много, мягко говоря. И полуостров нам очень нравится, отсюда уходить мы не будем. У нас хорошие отношения с крымским правительством, мы будем здесь работать", - сказал он.

Павлов не исключил, что новые площади под съемочные павильоны могут построить вблизи Симферополя, "чтобы актерам было удобно добираться, к примеру, из аэропорта".