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Проект реконструкции сахалинского аэропорта "Оха" прошел Главгосэкспертизу

В стране
17 октября, 3:34 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 17, октября. /ТАСС

Проект предусматривает строительство новой взлетнопосадочной полосы класса "Г" длиной 1604 м

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции аэропорта "Оха" на Сахалине, в рамках которой будет построена новая взлетно посадочная полоса длиной 1604 метра. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска.

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"Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы, предусматривает строительство новой взлетнопосадочной полосы класса "Г" длиной 1604 м. Кроме того, в рамках реализации проекта будут проведены работы по реконструкции сопутствующих сооружений авиационной инфраструктуры, в том числе сооружений радиотехнического обеспечения полетов, метеообеспечения и светосигнального оборудования, а также объектов системы безопасности аэропорта.

Гражданский аэропорт "Оха" - воздушные ворота Охинского района, расположенные в северной части Сахалинской области, в 737 километрах от Южно-Сахалинска. Годовой пассажиропоток аэропорта составляет порядка 50 тыс. человек. Действующая взлетнопосадочная полоса аэропорта была построена в 1974 году и рассчитана на эксплуатацию до 1994 года, в настоящее время ее отличает крайняя стадия износа.

Суровые климатические условия в регионе и повышенная сейсмическая активность негативно сказываются на продолжительности эксплуатации зданий и сооружений, составляющих инфраструктуру аэродрома. Отрицательное влияние на покрытие взлетнопосадочной полосы и дренажную систему под ней оказало землетрясение, произошедшее в районе поселка Нефтегорск в 1995 году.

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