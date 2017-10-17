Поселки Таймыра обеспечены топливом на предстоящую зиму

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Поселки Таймыра обеспечены топливом на 99,5%, остальное будет доставлено по зимним дорогам. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

"Завершилась перевозка грузов, обеспечивающих таймырские поселки топливно-энергетическими ресурсами для организации отопительного периода. На сегодняшний день транспортники доставили 99,5% необходимого запаса топлива. Оставшийся объем завезут автомобильным транспортом, когда откроются зимники", - сообщили в пресс-службе.

По словам заместителя главы Таймыра Сергея Шаронова, завезено почти 29 тыс. тонн угля для жителей поселков и учреждений социальной сферы, еще 12,5 тыс. тонн доставлено для ЖКХ поселков. Также в полном объеме доставлено дизтопливо, моторное масло и нефть.

"Часть топливно-энергетических ресурсов, которые не удалось завезти по причине низкого уровня воды на реке Дудыпта, будут доставлены по зимнику автомобильным транспортом. Отмечу также, что того твердого топлива, которое уже завезено в данные населенные пункты, вполне достаточно для обеспечения потребностей коммунальных и энергетических предприятий до апреля месяца", - сказал Шаронов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Енисейского речного пароходства (ЕРП), доставка топлива танкером на север в навигацию 2017 года завершена. "Бензином, авиа- и дизтопливом на предстоящую зиму обеспечены расположенные в труднодоступной местности населенные пункты и предприятия, речной транспорт - единственно возможный способ снабжения многих из них", - уточнили в ЕРП.

Последняя партия топлива доставлена накануне в соседний с Таймыром Туруханский район - город Игарку. Всего флотом пароходства перевезено порядка 190 тыс. тонн нефтепродуктов. Из них около половины объема традиционно приходится на долю АО "Таймырская топливная компания".