Житель Ставрополя передал в музей Петербурга автобус середины XX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Житель Ставрополя передал в музей "Пассажиравтотранса" в Санкт-Петербурге выпущенный в 1957 году автобус, который сохранился в первозданном виде, сообщила во вторник пресс-служба учреждения.

"Коллекцию исторических автобусов "Пассажиравтотранса" пополнил уникальный экземпляр - ЗиС-155, выпущенный в 1957 году. Подобную технику можно было встретить в середине 1950-х годов на улицах Ленинграда и других городов СССР. Экземпляр чудом сохранился в Ставропольском крае благодаря стараниям бывшего водителя и уже доставлен в Северную столицу", - сказано в сообщении. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, автобус является редким экспонатом, до этого подобная машина была представлена только в музее в Москве.

После списания автобуса в 1990 году водитель Юрий Мальцев выкупил раритет и в течение 27 лет хранил и поддерживал в рабочем состоянии на своем садовом участке. "Пассажиравтотранс" самостоятельно разыскал хозяина автобуса и пообещал отреставрировать машину, только после этого водитель согласился передать технику.

Обновление автобуса будет проводиться в течение года, в том числе за счет средстве волонтеров, уточнили в пресс-службе. Раритет примет участие в ежегодном параде ретротранспорта, который проходит в Северной столице.

Музейная коллекция "Пассажиравтотранса" располагает образцами автобусов, сохранившимися в единственном экземпляре. Например, единственный в России восстановленный междугородный автобус Ikarus 55.14 Lux 1972 года выпуска. Увидеть ретроавтобусы можно на параде и выставке в конце мая.