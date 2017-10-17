Прожиточный минимум в Ненецком АО вырос на 1,1%

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Прожиточный минимум в Ненецком автономном округе по сравнению со вторым кварталом 2017 года вырос на 1,1 %. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"В Ненецком округе утверждена величина прожиточного минимума на третий квартал 2017 года. Соответствующее постановление принято сегодня на очередном заседании администрации НАО. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения установлена в размере 21 тыс. 49 рублей. Это на 1,1% больше, чем во втором квартале текущего года", - говорится в сообщении.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 22 117 рублей, для пенсионеров - 17 151 рублей, для детей - 22 135 рублей.

В третьем квартале по сравнению со вторым отмечено увеличение средних цен по 18 позициям из 42, используемых для определения уровня потребительских цен на продукты питания. Так, повысилась цена на свежую белокочанную капусту на 12,2%, картофель - 8,8%, яблоки на 8,2%, апельсины - почти на 8%.

В Ненецком округе жители старшего поколения, чье пенсионное обеспечение ниже установленного минимума, получают ежемесячную доплату из регионального бюджета.