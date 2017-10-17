Новый главный федеральный инспектор назначен в Ненецком АО

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Главным федеральным инспектором по Ненецкому автономному округу (НАО) назначен 48-летний Александр Бебенин. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Распоряжением полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова главным федеральным инспектором (ГФИ) по Ненецкому автономному округу назначен Александр Бебенин. Сегодня, 17 октября, на расширенной планерке его представил временно исполняющий обязанности губернатора НАО Александр Цыбульский", - говорится в сообщении.

Прежний главный федеральный инспектор по НАО Степан Бобрецов покинул свой пост в начале октября. Он уволился по собственному желанию. Как отметили в полпредстве, Цуканов ранее критиковал его, в частности, за затянувшееся строительство школы в поселке Красном. Школа была сдана 28 сентября 2017 года, хотя новое здание должно было принять учеников еще в 2014 году.

"С функциями главного федерального инспектора вы знакомы... Главные полномочия - это контроль за исполнением федеральных законов, указов, поручений и распоряжений президента", - приводятся в сообщении слова Бебенина.

Александр Борисович Бебенин родился 20 января 1969 года в городе Шахты Ростовской области. В 1995 году окончил юридический факультет Ростовского государственного университета.

В 1993-2005 годах работал в органах прокуратуры Ростовской области, в 2005-2007 годах - первый заместитель прокурора Калининградской области, в 2007-2010 годах - Северо-Западный транспортный прокурор, в 2010-2013 годах - генеральный директор Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП "Пассажиравтотранс"). С сентября 2013 года - ГФИ по Мурманской области, с мая 2016 года - начальник контрольного департамента аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.