Власти Югры планируют ввести в эксплуатацию перинатальный центр летом 2018 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют ввести в эксплуатацию клинический перинатальный центр в Сургуте летом 2018 года. Об этом во вторник сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Правительством округа принято решение о заключении допсоглашения к соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в Сургуте. Документ разработан для урегулирования ряда вопросов. В частности, это признание того, что в 2015 году в ходе реализации проекта имели место обстоятельства непреодолимой силы. В результате срок ввода объекта переносится с ноября 2017 года на 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Решение о продолжении строительства без расторжения действующего соглашения и переносе промежуточных сроков соглашения было принято на заседании проектного комитета Югры с учетом мнений экспертов регионального и федерального уровня и общественности. По данным ведомства, строительство центра займет четыре года, тогда как практика показывает, что обычно при возведении таких объектов срок составляет не менее семи лет.

"Возведение перинатального центра в Сургуте мы продолжаем держать под контролем. Мы заинтересованы в скорейшем завершении строительства. Обращаю внимание всех участников процесса: сроки переноса сдачи центра обоснованные, но и они должны быть соблюдены", - приводит департамент слова первого заместителя губернатора округа Геннадия Бухтина.

О центре

Ранее ТАСС сообщал, что группа строительных компаний "ВИС" в 2015 году приступила к возведению в Сургуте одного из крупнейших в России клинических перинатальных центров. Изначально сообщалось, что строительство должно быть завершено до конца 2017 года и в 2018 году этот объект должен был заработать. Ориентировочная стоимость объекта - порядка 10,5 млрд рублей.

Центр будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь беременным женщинам по родовспоможению, а также помогать в планировании семьи, заботе о матери и ребенке. Создание центра ведется в тесном взаимодействии с федеральными научными центрами. Данное учреждение будет единственным в своем роде в регионах Крайнего Севера и районах, приравненных к ним. Это позволит учитывать региональные особенности при оказании специализированной медицинской помощи, а также организовать клиническую базу для обучения и аккредитации специалистов.