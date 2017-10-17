Гран-при международного фестиваля танца в Грозном удостоен Евнур Карпол из Казахстана

ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. Гран-при девятого Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева, который проходил в концертном зале "Вайнах" в Грозном с 15 по 17 октября, удостоен Евнур Карпол из Казахстана. Он представил в сольной номинации яркий монгольский танец воина, который исполняется с несколькими чашками на голове. Награду победителю вручил во вторник глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Когда объявили мое имя, я не мог поверить, еле сдержал слезы. Я два месяца готовился к фестивалю, хоть и выступал с танцем "Монгольский человек" на протяжении семи лет. В следующем году обязательно приму участие и сделаю специальную постановку для этого фестиваля", - сказал ТАСС победитель.

"Махмуд Эсамбаев был настоящим патриотом чеченского народа и России, и мы с гордостью присвоили его имя одному из красивых проспектов Грозного, государственному детскому ансамблю песни и танца, Дому культуры в его родном селе и международному фестивалю. Авторитет конкурса постоянно растет, в девятом фестивале принимает участие 130 человек. Это показывает, что Чеченская Республика превратилась в мировую площадку для крупных культурных и спортивных мероприятий", - отметил в свою очередь Рамзан Кадыров.

Номера в течение двух дней представили в трех номинациях: сольный танец, парный и групповой. Участвовали коллективы из шести стран и 28 регионов России, в том числе шесть ансамблей - из Чеченской Республики. Оценивали мастерство участников семь именитых членов жюри, председателем которого выступила заслуженный деятель искусств РФ и главный редактор журнала "Балет" Валерия Уральская.

"Махмуд Эсамбаев изучил танцы очень многих народов и, показывая их по всему миру, он учил людей красоте, поэзии и нравственности каждого народа. Результат этого тот хоровод дружбы, который мы сегодня видим на этой сцене. В этом году блестяще выступили целый ряд коллективов из самых разных регионов и стран мира", - рассказала Уральская.

Победители по номинациям

Обладатель Гран-при фестиваля 2016 года - чеченский государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо" стал лауреатом первой степени сразу в двух категориях. В номинации парный танец солисты ансамбля Иман Весенгериева и Лом-Али Шахбиев представили номер "Признание". Первое место в номинации сольный танец заняла Марет Байсарова с композицией "Верность" и "Цветы жизни".

В номинации групповой танец выиграл коллектив из Курской области. Специального приза жюри удостоился ансамбль "Перхури" из Грузии, который представил аджарский лирический танец "Махиури".

Планы на будущий год

"По результатам экспертного совета наш фестиваль вошел в лигу самых популярных и профессиональных фестивалей в Российской Федерации. В 2018 году у нас пройдет десятый юбилейный фестиваль, который совпал с 200-летием города Грозного, мы планируем расширить географию участников и провести фестиваль с большим размахом. Конкурс проводится с целью сохранения и углубления традиций хореографического искусства народов России и всего мира, обмена культурными ценностями и развития межрегиональных и международных связей", - сообщил ТАСС министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев.

Учредителями фестиваля-конкурса являются Министерство культуры РФ, министерство культуры Чечни и региональная общественная организация "Феникс". Призовой фонд конкурса составляет от 30 до 100 тыс. рублей.