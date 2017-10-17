Гран-при международного фестиваля танца в Грозном удостоен Евнур Карпол из Казахстана

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ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. Гран-при девятого Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева, который проходил в концертном зале "Вайнах" в Грозном с 15 по 17 октября, удостоен Евнур Карпол из Казахстана. Он представил в сольной номинации яркий монгольский танец воина, который исполняется с несколькими чашками на голове. Награду победителю вручил во вторник глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Когда объявили мое имя, я не мог поверить, еле сдержал слезы. Я два месяца готовился к фестивалю, хоть и выступал с танцем "Монгольский человек" на протяжении семи лет. В следующем году обязательно приму участие и сделаю специальную постановку для этого фестиваля", - сказал ТАСС победитель.
"Махмуд Эсамбаев был настоящим патриотом чеченского народа и России, и мы с гордостью присвоили его имя одному из красивых проспектов Грозного, государственному детскому ансамблю песни и танца, Дому культуры в его родном селе и международному фестивалю. Авторитет конкурса постоянно растет, в девятом фестивале принимает участие 130 человек. Это показывает, что Чеченская Республика превратилась в мировую площадку для крупных культурных и спортивных мероприятий", - отметил в свою очередь Рамзан Кадыров.
Номера в течение двух дней представили в трех номинациях: сольный танец, парный и групповой. Участвовали коллективы из шести стран и 28 регионов России, в том числе шесть ансамблей - из Чеченской Республики. Оценивали мастерство участников семь именитых членов жюри, председателем которого выступила заслуженный деятель искусств РФ и главный редактор журнала "Балет" Валерия Уральская.
"Махмуд Эсамбаев изучил танцы очень многих народов и, показывая их по всему миру, он учил людей красоте, поэзии и нравственности каждого народа. Результат этого тот хоровод дружбы, который мы сегодня видим на этой сцене. В этом году блестяще выступили целый ряд коллективов из самых разных регионов и стран мира", - рассказала Уральская.
Обладатель Гран-при фестиваля 2016 года - чеченский государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо" стал лауреатом первой степени сразу в двух категориях. В номинации парный танец солисты ансамбля Иман Весенгериева и Лом-Али Шахбиев представили номер "Признание". Первое место в номинации сольный танец заняла Марет Байсарова с композицией "Верность" и "Цветы жизни".
В номинации групповой танец выиграл коллектив из Курской области. Специального приза жюри удостоился ансамбль "Перхури" из Грузии, который представил аджарский лирический танец "Махиури".
"По результатам экспертного совета наш фестиваль вошел в лигу самых популярных и профессиональных фестивалей в Российской Федерации. В 2018 году у нас пройдет десятый юбилейный фестиваль, который совпал с 200-летием города Грозного, мы планируем расширить географию участников и провести фестиваль с большим размахом. Конкурс проводится с целью сохранения и углубления традиций хореографического искусства народов России и всего мира, обмена культурными ценностями и развития межрегиональных и международных связей", - сообщил ТАСС министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев.
Учредителями фестиваля-конкурса являются Министерство культуры РФ, министерство культуры Чечни и региональная общественная организация "Феникс". Призовой фонд конкурса составляет от 30 до 100 тыс. рублей.