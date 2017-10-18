Капремонт одного из энергоблоков ТЭЦ-3 в Комсомольске обошелся в 62 млн рублей

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Хабаровская генерация (филиал Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), входит в "РусГидро") завершила капитальный ремонт энергоблока №1 Комсомольской ТЭЦ-3, он обошелся в 62 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Хабаровской генерации.

"Работы по капитальному ремонту энергоблока №1 Комсомольской ТЭЦ-3 завершены. В частности, энергетики отремонтировали проточную часть и опоры турбоагрегата, а также заменили кубы воздухоподогревателей и установили предохранительно-запорные клапаны на газовых горелках котлоагрегата. На выполнение всех работ компания направила 62 млн рублей", - говорится в сообщении.

По оценке главного инженера Комсомольской ТЭЦ-3 Евгения Балашова, которая приводится в сообщении, испытания энергоблока после капремонта показали экономичность обновленного оборудования и рост надежности его работы. "Это особенно важно в условиях начавшегося отопительного сезона", - цитирует Балашова пресс-служба.

Энергоблок №1 Комсомольской ТЭЦ-3 был пущен в эксплуатацию в 1988 году, наработав с тех пор более 152 тыс. часов. За это время оборудование выработало 21 793 млн. кВтч электроэнергии, 18 952 тыс. Гкал тепловой энергии.

ДГК - четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия прим. ТАСС), 980 км тепломагистралей и крупный угольный разрез.