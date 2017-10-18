Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Четыре человека, среди которых один ребенок, погибли в аварии в Первомайском районе Оренбургской области. Об этом в среду сообщили в УМВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду ночью на 335 километре автомобильной дороги "Бугульма - Бугуруслан - Бузулук - Уральск".

"По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь в сторону г. Уральска не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21120" под управлением 30-летнего местного жителя", - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet, водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ-21120" - 31-летний мужчина и пятилетний ребенок скончались. Еще одна пассажирка автомобиля "ВАЗ-21120" с многочисленными травмами госпитализирована в больницу.

По факту аварии проводится проверка.