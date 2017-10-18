Музей истории Дагестанского медуниверситета открыли в Махачкале к 85-летию вуза

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Музей истории Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) открыли к 85-летию вуза в Махачкале, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ДГМУ.

"В здании Биологического корпуса ДГМУ к 85-летию вуза торжественно открыли Музей истории Дагестанского государственного медуниверситета. В церемонии открытия участвовали ректор ДГМУ Сулейман Маммаев, министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, руководитель управления Роспотребнадзора по региону Элеонора Омариева и другие гости", - сказал представитель вуза.

Как сообщил ректор ДГМУ, на этой неделе в жизни университета историческое событие - вуз празднует 85-летие со дня основания. "Очень приятно, что в эти дни мы открываем музей истории ДГМУ. Главная задача музея - собрать, хранить и пропагандировать лучшие достижения наших преподавателей, студентов, наших выпускников, достижения в учебе, науке, творчестве, спорте. Я считаю, что его работа должна быть не менее активной, чем сама деятельность вуза", - цитирует пресс-служба Маммаева.

"У нас много достаточно известных имен, которые стояли у истоков и сыграли большую роль в становлении и совершенствовании всей жизнедеятельности вуза. Поэтому музей должен быть своего рода центром, где будет вестись и образовательно-воспитательная и научно-исследовательская работа", - отметил ректор ДГМУ.

"Подавляющее большинство работающих в практическом здравоохранении - выпускники нашего университета. <…> Все преподаватели, весь профессорский состав нашего университета заслуживает, чтобы были отмечены его заслуги в музее", - сказал на открытии Танка Ибрагимов.

Музей как возможность оглянуться назад

"Открытие музея - возможность оглянуться назад, запланировать иные стратегические задачи, которые стоят перед высшим образованием России. <…> Я желаю вам продолжать гордо нести знамя выпускников, врачей, которых подготовил Дагестанский государственный медицинский университет", - сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Элеонора Омариева.

Поздравил с открытием музея и выпускник ДГМУ, депутат Народного собрания республики Магомедхан Арацилов.

Как сообщили в пресс-службе вуза, музей истории ДГМУ на данный момент может представить посетителям около 700 экспонатов. "Музей был создан в рекордно короткие сроки - за несколько месяцев. Собирался материал буквально по крупицам: обзванивали заведующих кафедрами, сотрудников вуза, чтобы найти архивные фотографии, исторические материалы", - рассказал собеседник агентства.

Медуниверситет Дагестана

Дагестанский государственный медицинский институт (ныне университет - прим. ТАСС) (ДГМУ) был создан в 1932 году. В настоящее время в вузе обучаются более 5 тыс. студентов, среди них более 100 иностранцев из 12 стран. В университете работают более 700 преподавателей, в том числе 66 профессоров, 179 доцентов, 418 кандидатов медицинских наук, 116 докторов медицинских наук.

В ДГМУ пять факультетов (лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический и медико-профилактический), широкая сеть клинических баз всех профилей (более 40), а также более 75 кафедр. Ежегодно более 1,7 тыс. врачей повышают свою квалификацию на факультете усовершенствования врачей. Кроме того, в структуре университета имеется НИИ экологии человека горных территорий, поликлиника, медицинский колледж, центр трудоустройства выпускников университета.