Музей истории Дагестанского медуниверситета открыли в Махачкале к 85-летию вуза

Действующий чемпион НБА "Голден Стейт" проиграл "Хьюстону" в первом матче сезонаСпорт 18 октября, 9:07
Федерация футбола Франции подтвердила планы сборной о базировании в Подмосковье на ЧМ-2018Спорт 18 октября, 9:03
Труппа Мариинского театра открыла гастроли в США балетом "Баядерка"Культура 18 октября, 9:02
В результате пожара в доме престарелых в Иркутске госпитализированы 13 человекПроисшествия 18 октября, 8:59
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянииКультура 18 октября, 8:45
"Вегас" обыграл "Баффало" и вышел на первое место в Западной конференции НХЛСпорт 18 октября, 8:25
В Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали 12 человекПроисшествия 18 октября, 8:20
Японские ученые нашли на Луне пещеру, где можно разместить исследовательскую базуКосмос 18 октября, 7:58
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 годОбщество 18 октября, 7:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Музей истории Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) открыли к 85-летию вуза в Махачкале, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ДГМУ.
"В здании Биологического корпуса ДГМУ к 85-летию вуза торжественно открыли Музей истории Дагестанского государственного медуниверситета. В церемонии открытия участвовали ректор ДГМУ Сулейман Маммаев, министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, руководитель управления Роспотребнадзора по региону Элеонора Омариева и другие гости", - сказал представитель вуза.
Как сообщил ректор ДГМУ, на этой неделе в жизни университета историческое событие - вуз празднует 85-летие со дня основания. "Очень приятно, что в эти дни мы открываем музей истории ДГМУ. Главная задача музея - собрать, хранить и пропагандировать лучшие достижения наших преподавателей, студентов, наших выпускников, достижения в учебе, науке, творчестве, спорте. Я считаю, что его работа должна быть не менее активной, чем сама деятельность вуза", - цитирует пресс-служба Маммаева.
"У нас много достаточно известных имен, которые стояли у истоков и сыграли большую роль в становлении и совершенствовании всей жизнедеятельности вуза. Поэтому музей должен быть своего рода центром, где будет вестись и образовательно-воспитательная и научно-исследовательская работа", - отметил ректор ДГМУ.
"Подавляющее большинство работающих в практическом здравоохранении - выпускники нашего университета. <…> Все преподаватели, весь профессорский состав нашего университета заслуживает, чтобы были отмечены его заслуги в музее", - сказал на открытии Танка Ибрагимов.
"Открытие музея - возможность оглянуться назад, запланировать иные стратегические задачи, которые стоят перед высшим образованием России. <…> Я желаю вам продолжать гордо нести знамя выпускников, врачей, которых подготовил Дагестанский государственный медицинский университет", - сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Элеонора Омариева.
Поздравил с открытием музея и выпускник ДГМУ, депутат Народного собрания республики Магомедхан Арацилов.
Как сообщили в пресс-службе вуза, музей истории ДГМУ на данный момент может представить посетителям около 700 экспонатов. "Музей был создан в рекордно короткие сроки - за несколько месяцев. Собирался материал буквально по крупицам: обзванивали заведующих кафедрами, сотрудников вуза, чтобы найти архивные фотографии, исторические материалы", - рассказал собеседник агентства.
Дагестанский государственный медицинский институт (ныне университет - прим. ТАСС) (ДГМУ) был создан в 1932 году. В настоящее время в вузе обучаются более 5 тыс. студентов, среди них более 100 иностранцев из 12 стран. В университете работают более 700 преподавателей, в том числе 66 профессоров, 179 доцентов, 418 кандидатов медицинских наук, 116 докторов медицинских наук.
В ДГМУ пять факультетов (лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический и медико-профилактический), широкая сеть клинических баз всех профилей (более 40), а также более 75 кафедр. Ежегодно более 1,7 тыс. врачей повышают свою квалификацию на факультете усовершенствования врачей. Кроме того, в структуре университета имеется НИИ экологии человека горных территорий, поликлиника, медицинский колледж, центр трудоустройства выпускников университета.