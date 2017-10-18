Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолетные перевозки возобновлены на Ямале после завершения пассажирской навигации

В стране
18 октября, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В текущем году правительство региона продолжает работу по сохранению доступности социально-значимых перевозок внутри ЯНАО

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вертолетные перевозки возобновлены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в связи с завершением пассажирской навигации. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"На территории ЯНАО завершилась пассажирская навигация по всем направлениям, кроме паромной переправы Салехард - Лабытнанги. Сегодня перевозка пассажиров осуществляется воздушным транспортом. С 5 октября началось движение воздушных судов по направлению Салехард - Мужи - Овгорт, с 11 октября возобновили работу маршруты Салехард - Мужи - Горки - Казым-Мыс, Салехард - Питляр - Мужи - Горки, Салехард - Мужи - Лопхари, Салехард - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. С 14 октября началось выполнение рейсов Салехард - Мужи и Салехард - Мужи - Горки - Азовы", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в период распутицы в регионе начнутся перевозки пассажиров вертолетами по направлению Салехард - Лабытнанги.

"В 2017 году правительство ЯНАО продолжает работу по сохранению доступности социально-значимых перевозок внутри округа. Предусмотрены субсидии организациям, осуществляющим транспортное обслуживание населения воздушным транспортом на 31 межмуниципальном маршруте. Региональный бюджет субсидирует также рейсы по шести межрегиональным маршрутам: Надым - Москва, Надым - Тюмень, Ноябрьск - Москва, Ноябрьск - Тюмень, Тюмень - Толька, Тюмень - Тарко-Сале", - заявили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: умерла актриса Ольга Тудораке
2
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
3
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Сотрудники ГИБДД не будут изымать права на месте нарушения ПДД
6
Си Цзиньпин: социализм с китайской спецификой вступил в новую эру
7
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама