Вертолетные перевозки возобновлены на Ямале после завершения пассажирской навигации

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вертолетные перевозки возобновлены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в связи с завершением пассажирской навигации. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"На территории ЯНАО завершилась пассажирская навигация по всем направлениям, кроме паромной переправы Салехард - Лабытнанги. Сегодня перевозка пассажиров осуществляется воздушным транспортом. С 5 октября началось движение воздушных судов по направлению Салехард - Мужи - Овгорт, с 11 октября возобновили работу маршруты Салехард - Мужи - Горки - Казым-Мыс, Салехард - Питляр - Мужи - Горки, Салехард - Мужи - Лопхари, Салехард - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. С 14 октября началось выполнение рейсов Салехард - Мужи и Салехард - Мужи - Горки - Азовы", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в период распутицы в регионе начнутся перевозки пассажиров вертолетами по направлению Салехард - Лабытнанги.
"В 2017 году правительство ЯНАО продолжает работу по сохранению доступности социально-значимых перевозок внутри округа. Предусмотрены субсидии организациям, осуществляющим транспортное обслуживание населения воздушным транспортом на 31 межмуниципальном маршруте. Региональный бюджет субсидирует также рейсы по шести межрегиональным маршрутам: Надым - Москва, Надым - Тюмень, Ноябрьск - Москва, Ноябрьск - Тюмень, Тюмень - Толька, Тюмень - Тарко-Сале", - заявили в пресс-службе.