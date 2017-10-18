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Прилет самолета из Петербурга в Крым задержан на пять часов из-за погодных условий

В стране
18 октября, 10:13 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, октября. /ТАСС

Из-за тумана в районе Симферополя также задерживается рейс из Москвы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Прилет двух самолетов в Крым - из Санкт-Петербурга и Москвы - задержан в среду утром из-за густого тумана в районе аэропорта Симферополя, сообщил ТАСС официальный представитель воздушных ворот полуострова.

"Два рейса задерживаются по погодным условиям (из-за тумана): это рейс из Санкт-Петербурга и рейс авиакомпании "Глобус" (из Москвы), который должен был прилететь в 09:05 мск, а прилетит в 11:50 мск", - рассказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет из Петербурга должен был прилететь в Крым в 05:00 мск, однако из-за тумана его прилет задерживается до 10:20 мск.

В аэропорту уточнили, что из-за задержки на прилет те же рейсы в обратном направлении вылетят позже. "В ближайший час погода нормализуется, туман начинает рассеиваться", - добавил представитель аэропорта.

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