Задержанный на пять часов самолет из Петербурга прибыл в аэропорт Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Авиарейс "Санкт-Петербург - Симферополь", задержанный на пять часов из-за тумана в районе аэропорта Крыма, прибыл столицу республики, следует из данных онлайн-табло аэропорта

Согласно этим данным, прибытие рейса из Петербурга в Крым, которое изначально планировалось в 05:00 мск, состоялось в 10:16 мск.

Представитель аэропорта Симферополя ранее пояснял ТАСС, что в среду утром в районе взлетно-посадочной полосы наблюдался туман. Помимо рейса из Петербурга было задержано прибытие в Крым рейса из Москвы.