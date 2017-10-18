Задержанный на пять часов самолет из Петербурга прибыл в аэропорт Крыма

Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 18 октября, 12:03
Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 18 октября, 12:00
Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы коленаСпорт 18 октября, 11:56
Умер бизнесмен Левон АйрапетянОбщество 18 октября, 11:55
Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимумаЭкономика и бизнес 18 октября, 11:51
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к SiemensЭкономика и бизнес 18 октября, 11:46
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьерыСпорт 18 октября, 11:45
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеруОбщество 18 октября, 11:41
Мэр Красноярска Акбулатов отказался выдвигаться на новый срокСибирь 18 октября, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Авиарейс "Санкт-Петербург - Симферополь", задержанный на пять часов из-за тумана в районе аэропорта Крыма, прибыл столицу республики, следует из данных онлайн-табло аэропорта
Согласно этим данным, прибытие рейса из Петербурга в Крым, которое изначально планировалось в 05:00 мск, состоялось в 10:16 мск.
Представитель аэропорта Симферополя ранее пояснял ТАСС, что в среду утром в районе взлетно-посадочной полосы наблюдался туман. Помимо рейса из Петербурга было задержано прибытие в Крым рейса из Москвы.