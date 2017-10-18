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Задержанный на пять часов самолет из Петербурга прибыл в аэропорт Крыма

В стране
18 октября, 10:56 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, октября. /ТАСС

Рейс задержали из-за тумана в районе взлетно-посадочной полосы симферопольского аэропорта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Авиарейс "Санкт-Петербург - Симферополь", задержанный на пять часов из-за тумана в районе аэропорта Крыма, прибыл столицу республики, следует из данных онлайн-табло аэропорта

Согласно этим данным, прибытие рейса из Петербурга в Крым, которое изначально планировалось в 05:00 мск, состоялось в 10:16 мск.

Представитель аэропорта Симферополя ранее пояснял ТАСС, что в среду утром в районе взлетно-посадочной полосы наблюдался туман. Помимо рейса из Петербурга было задержано прибытие в Крым рейса из Москвы.

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