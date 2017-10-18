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Петербургские пограничники спасли трех рыбаков на границе с Эстонией

В стране
18 октября, 11:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, октября. /ТАСС

Лодка с рыбаками перевернулась в акватории Нарвского водохранилища

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области спасли трех рыбаков, лодка которых опрокинулась. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе спасательных мероприятий из воды на борт пограничного катера были подняты три человека", - отметили в пресс-службе.

Пограничники получили оповещение, что в акваторию Нарвского водохранилища собирается выходить лодка "Казанка". Во время проверки режима государственной границы сотрудники ведомства обнаружили опрокинувшуюся лодку и рыбаков, находившихся в холодной воде.

Люди были спасены, неисправную лодку отбуксировали в город Сланцы Ленинградской области.

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