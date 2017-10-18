Петербургские пограничники спасли трех рыбаков на границе с Эстонией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области спасли трех рыбаков, лодка которых опрокинулась. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе спасательных мероприятий из воды на борт пограничного катера были подняты три человека", - отметили в пресс-службе.

Пограничники получили оповещение, что в акваторию Нарвского водохранилища собирается выходить лодка "Казанка". Во время проверки режима государственной границы сотрудники ведомства обнаружили опрокинувшуюся лодку и рыбаков, находившихся в холодной воде.

Люди были спасены, неисправную лодку отбуксировали в город Сланцы Ленинградской области.