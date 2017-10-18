Ученые объясняют сокращение подхода лосося к Сахалину природными факторами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Ученые объясняют природными факторами сокращение подхода лососевых к берегам Сахалинской области. Об этом в среду на пресс-конференции, посвященной проблемам рыбной отрасли Сахалина и Курил, сообщил представитель Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), доктор биологических наук Александр Каев.

"Ученые всего мира связывают тенденции изменения численности лососевых с глобальным потеплением. Первыми об этом заявили японские специалисты. Еще в 2006 году они говорили, что идет глобальное потепление, и запасы кеты будут снижаться на юге Японии, а возрастать в России. Это мы сейчас и видим", - сказал ученый, добавив, что подобная тенденция наблюдается и на Камчатке. "Крупные реки горбуша покинула, смещается в более северные", - уточнил он.

Каев отметил, что на численность лососевых влияют природные катаклизмы - паводки, тайфуны, штормы. "Природа сильно и неожиданно бьет по поколениям. Например, мощнейшие паводки, которые мы наблюдаем в последние годы на юге Сахалина, полностью размыли нерестилища. Это стало основной причиной того, что у нас не было уловов в заливе Терпения и на северо-востоке Сахалина", - сказал ученый.

По его словам, мощнейшие штормы во время ската молоди из рек - это основная причина того, что исчезла горбуша на Итурупе, в заливе Анива и юго-востоке острова. Доктор биологических наук сообщил, что для сохранения популяции лосося на Сахалине необходим комплекс мер. "Помочь снижению запасов может заводское разведение лососевых. Особенно хороший эффект дают кетовые заводы", - пояснил ученый.

Каев считает, что необходимо создавать коридор и обеспечивать подход рыбы к рекам. "Я считаю, что ставные неводы по 3 км - совершено недопустимо. В правила рыболовства надо попытаться внести запрет на ставные сети, которые сейчас стали фактически легальным прикрытием браконьерского вылова. В качестве примера приведу реку Найба, где в этом году был хороший подход лососевых, однако мы имеем пустую реку из-за огромного количество сетей", - уточнил он.

По данным агентства по рыболовству Сахалинской области, лососевая путина 2017 года оказалась провальной. В текущем году рыбаки Сахалина и Курил выловили 49,33 тыс. тонн лососевых. В 2009 году добыча достигала 250 тыс. тонн.