Общественники Сахалина готовят обращение к федеральным властям о запрете промысла лосося

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Инициативная группа жителей Сахалина начала сбор подписей граждан под обращением к федеральным властям о запрете промышленного лова тихоокеанских лососей и об усилении борьбы с браконьерством в области. Рыбопромышленники региона готовы говорить о снижении промысловой нагрузки на популяцию тихоокеанского лосося, но выступают за сдержанный подход к решению проблемы.

"В [обращении] сахалинцы просят... [государство] поручить соответствующим органам власти запретить какой-либо вылов лососей на РУЗах (рыбоучетных заграждениях - прим. ТАСС), в 2018 году ввести полный запрет промысла лососей на юге Сахалина, а на северо-западе и северо- востоке острова сократить сроки промысла и ограничить длину ставного невода 1 км, в 2019 году - ввести полный запрет любого промышленного лова лососей на всем Сахалине", - сообщила пресс-служба общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

Предложения общественности

По данным пресс-службы, авторы обращения предлагают также запретить в сахалинских водах промысел лососей ставными сетями, кошельковыми неводами, поверхностными ловушками и близнецовыми тралами, использование которых было разрешено в 2016 году.

Для решения проблемы браконьерства предлагается втрое увеличить численность инспекторов рыбоохраны и в три раза поднять им зарплату, полностью обеспечить материально-техническими средствами и оружием. Кроме того, предлагается распространить полномочия по охране лососевых рек на региональные власти, разработать специальную программу по искоренению любой скупки браконьерского вылова, усилить уголовную за ответственность незаконный вылов лососей в крупном размере.

Рыбопромышленники готовы к диалогу

Руководитель ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов в среду на пресс-конференции, посвященной проблемам рыбной отрасли Сахалина и Курил, отметил, что рыбопромышленники Сахалина готовы говорить о снижении промысловой нагрузки на популяции тихоокеанского лосося.

"Мы сами сегодня ощущаем избыточность прессинга на популяцию тихоокеанских лососей и сами выступаем за снижение промышленного лова. В области работают 247 рыбодобывающих предприятий, количество выставляемых неводов достигает 800. Необходимо найти разумный путь, чтобы снизить количество неводов", - заявил он.

Комментируя предложения экологов о запрете промысла лососевых, Козлов отметил, что данная мера ударит и по бюджету Сахалинской области, и по рыбопромышленникам, и по населению.

"Для всех дальневосточных регионов рыбная отрасль - донор, который вкладывает в местный бюджет. Закрыть на несколько лет промысел - это значит разорить все предприятия, оставить без работы огромное количество населения. Должен быть сдержанный, урегулированный подход к ведению промысла, и мы к этому готовы", - резюмировал Козлов.