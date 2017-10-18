Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Общественники Сахалина готовят обращение к федеральным властям о запрете промысла лосося

В стране
18 октября, 13:24 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Для решения проблемы браконьерства активисты предлагают в три раза увеличить численность инспекторов рыбоохраны, поднять им зарплату и полностью обеспечить материально-техническими средствами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Инициативная группа жителей Сахалина начала сбор подписей граждан под обращением к федеральным властям о запрете промышленного лова тихоокеанских лососей и об усилении борьбы с браконьерством в области. Рыбопромышленники региона готовы говорить о снижении промысловой нагрузки на популяцию тихоокеанского лосося, но выступают за сдержанный подход к решению проблемы.

"В [обращении] сахалинцы просят... [государство] поручить соответствующим органам власти запретить какой-либо вылов лососей на РУЗах (рыбоучетных заграждениях - прим. ТАСС), в 2018 году ввести полный запрет промысла лососей на юге Сахалина, а на северо-западе и северо- востоке острова сократить сроки промысла и ограничить длину ставного невода 1 км, в 2019 году - ввести полный запрет любого промышленного лова лососей на всем Сахалине", - сообщила пресс-служба общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

Предложения общественности

По данным пресс-службы, авторы обращения предлагают также запретить в сахалинских водах промысел лососей ставными сетями, кошельковыми неводами, поверхностными ловушками и близнецовыми тралами, использование которых было разрешено в 2016 году.

Для решения проблемы браконьерства предлагается втрое увеличить численность инспекторов рыбоохраны и в три раза поднять им зарплату, полностью обеспечить материально-техническими средствами и оружием. Кроме того, предлагается распространить полномочия по охране лососевых рек на региональные власти, разработать специальную программу по искоренению любой скупки браконьерского вылова, усилить уголовную за ответственность незаконный вылов лососей в крупном размере.

Рыбопромышленники готовы к диалогу

Руководитель ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов в среду на пресс-конференции, посвященной проблемам рыбной отрасли Сахалина и Курил, отметил, что рыбопромышленники Сахалина готовы говорить о снижении промысловой нагрузки на популяции тихоокеанского лосося.

"Мы сами сегодня ощущаем избыточность прессинга на популяцию тихоокеанских лососей и сами выступаем за снижение промышленного лова. В области работают 247 рыбодобывающих предприятий, количество выставляемых неводов достигает 800. Необходимо найти разумный путь, чтобы снизить количество неводов", - заявил он.

Комментируя предложения экологов о запрете промысла лососевых, Козлов отметил, что данная мера ударит и по бюджету Сахалинской области, и по рыбопромышленникам, и по населению.

"Для всех дальневосточных регионов рыбная отрасль - донор, который вкладывает в местный бюджет. Закрыть на несколько лет промысел - это значит разорить все предприятия, оставить без работы огромное количество населения. Должен быть сдержанный, урегулированный подход к ведению промысла, и мы к этому готовы", - резюмировал Козлов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Арбитражный суд Москвы принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама