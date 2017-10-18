В Архангельской области завершена реконструкция участка трассы Петербург-Архангельск

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 октября. /ТАСС/. Реконструкция 35-километрового участка дороги Брин-Наволок-Плесецк-Каргополь, которая станет частью новой трассы А215 Санкт-Петербург - Архангельск, завершена в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
"В Плесецком районе торжественно открыли движение по очередному реконструированному участку автотрассы Брин-Наволок-Плесецк-Каргополь. Таким образом, за последние три года дорожники заасфальтировали 35 километров грунтовой дороги, которая еще недавно доставляла немало хлопот автомобилистам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2018 году автодорога Архангельск - Каргополь - Вытегра с реконструированным участком планируется к передаче в федеральную собственность и войдет в состав новой федеральной трассы А215, которая будет проходить по маршруту Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Каргополь - Плесецк - Брин - Наволок - Архангельск.
Финансирование работ осуществлялось как за счет федерального бюджета, так и бюджета Архангельской области. Объем финансирования за два года составил 454 млн 340 тыс. рублей, в том числе за счет федеральной казны - 449 млн 893 тыс. рублей. Гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет четыре года.
По территории Архангельской области необходимо будет достроить оставшиеся два участка: Самодед - Кяма протяженностью 7,2 км с обходом поселка Самодед и строительством нового моста через реку Ваймугу, а также км 124-км 132 протяженностью 7,3 км с путепроводом на станции Емца.