Гидрографическое судно "Сенеж" Северного флота вернулось из Арктики с новыми открытиями

МУРМАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Гидрографическое судно Северного флота (СФ) "Сенеж" завершило очередную арктическую экспедицию и после 55 суток океанографических исследований вернулось в пункт постоянного базирования - поселок Мишуково Мурманской области. Как сообщили в среду в пресс-службе СФ, в этом году гидрографы флота прошли около 8 тыс. миль по морям Северного Ледовитого океана на восток до Новосибирских островов в моря Лаптевых и обратно вдоль ледовой кромки до Новой Земли.

"Исследования выполнялись на акваториях Баренцева, Карского морей, в море Лаптевых, а также в Енисейском заливе в районе порта Диксон. Работы проводились в рамках нескольких программ по изучению арктических территорий Российской Федерации и развитию прибрежной инфраструктуры российского Севера", - сказали на флоте.

В общей сложности гидрографами "Сенежа" выполнено около 10 тыс. км маршрутного промера, 2 тыс. км подробной съемки рельефа дна в районах "белых пятен" Карского моря, около 1 тыс. км детальной съемки рельефа дна и гидролокационного обследования важных в навигационном отношении акваторий, а также более 20 разовых дрейфовых океанографических станций.

Силами экспедиционной группы продолжено изучение береговой линии на островах Визе, Ушакова, Шмидта, а также на острове Северный архипелага Новая Земля. В процессе исследований гидрографы открыли ряд новых географических объектов, которые образовались после разрушения ледников, в частности, открыты два неизвестных ранее мыса и новый остров, вышедший из-под ледника Чаева. Длина острова - около 500 м, наибольшая ширина - 250 м, протяженность береговой линии - около 2 км. Всего за последние три года число островов в Арктике, открытых гидрографами СФ, превысило десять.

Гидрографическое судно "Сенеж" вышло с базы 25 августа. В сентябре гидрографическая группа занималась изучением "белых пятен" в Карском море, выполнило ряд исследовательских работ в море Лаптевых, а также приняло участие в обеспечении похода отряда боевых кораблей, выполнявшего задачи под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил в арктической зоне. Во время арктического похода борту судна успешно прошли морскую практику четыре студентки Санкт-Петербургской морской академии имени С. О. Макарова.