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Вторая половина осени на территории России теплой не будет

В стране
18 октября, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Согласно прогнозу, зимой на большей части территории страны ожидается температура около или немного выше нормы

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Возвращение тепла во второй половине осени не прогнозируется. Об этом в среду сказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура будет преимущественно в течение ближайших семи дней в диапазоне от плюс до плюс восьми градусов после понедельника, со вторника до конца следующей недели. Ночью - около нулевых значений. Резкого потепления в октябре мы не прогнозируем", - рассказал Вильфанд.

"Температурные значения в ноябре прогнозируется на европейской территории России близкие к обычным значениям, но при этом неоднородные: будут резкие колебания температурного режима и режима осадков. Днем около нормы, ночью чуть ниже нормы. В южных регионах европейской части страны, и европейской части, и азиатской части, температура будет около или ниже нормы, а на юге Красноярского края, в Иркутской области, в Тыве температура будет ниже нормы", - добавил он.

Зимой, по прогнозу, на большей части территории страны ожидается температура около или немного выше нормы, наиболее теплыми регионами являются, по оценками, юг европейской части страны и первая половина периода с октября по март Уральского федерального округа.

Вильфанд напомнил, что средняя нормальная температура зимой в Москве составляет: в декабре  минус 6,1 градуса, в январе  минус 9,3°, в феврале  минус 7,7.

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