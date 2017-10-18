Фотоальбом Алтайского края с уникальными фото информагентства ТАСС презентовали в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Архивные снимки фотокорреспондентов федерального информационного агентства ТАСС стали основой "Юбилейного фотоальбома Алтайского края", который в среду был презентован на площадке информагентства. Уникальные снимки позволили создать фотолетопись к 80-летию, которое сибирский регион отмечает в этом году, сообщил на пресс-конференции в ТАСС губернатор края Александр Карлин.

"Мы с ТАСС находимся столько во взаимодействии, сколько существуем, буквально с первых месяцев и лет создания Алтайского края. Важнейшие события, происходившие в нашем регионе, находили отражение в информационном ресурсе, самом уважаемом в нашей стране и одном из самых уважаемых агентств в мире. Идея создать к юбилею края такой альбом совершенно естественна, это возможность обратиться к фотолетописи Алтайского края, 80 лет - хороший, творческий, созидательный возраст", - сказал Карлин.

По словам первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Калмыкова, эти снимки - десятилетия работы фотокорреспондентов ТАСС, многие из которых работали на Алтае. Он отметил, что перед создателями альбома задача стояла не только творческая, но и историческая - обратиться к архивам, которые десятилетиями "ковались" разными поколениями ТАССовцев.

"Наши корреспонденты всегда работали в этом регионе, для нас Алтайский край не просто часть страны, а магическая территория. Все мы помним и целинников, и путешественников, и туристов, которых своей магией всегда притягивал Алтай. Они приезжали туда, восхищались этой землей, ее красотой, ее людьми. Алтай - земля творческая - это и Василий Шукшин, и Роберт Рождественский, Алтай - земля героическая - это и Герман Титов, и политрук Василий Клочков, и знаменитые Сибирские дивизии, которые защищали Москву. Сегодня регион не стоит на месте, он развивается, поэтому считаю, что такие альбомы мы можем создавать к каждому юбилею", - подчеркнул Калмыков.

По данным администрации региона, тираж коллекционного издания составляет 1,5 тысячи экземпляров. В фотоальбоме более 200 редких фотографий за весь 80-летний период становления и развития региона. Работа над ним продолжалась около полугода. Большинство снимков в издании принадлежит фотографам ТАСС - Владимиру Николаеву, Эммануилу Евзерихину, Евгению Логвинову, Виктору Садчикову и многим другим. Современная часть сформирована из работ редактора отдела иллюстраций газеты "Алтайская правда" Андрея Каспришина, также представлены снимки краевого архива.

В фотоальбоме восемь глав - "Подвиг народа", "Труд", "Люди", "Культура", "Природа", "Туризм", "Инфраструктура", "Современность". Издание содержит ранее не публиковавшиеся снимки известных земляков - Василия Шукшина, Германа Титова, Михаила Калашникова, Валерия Золотухина, Роберта Рождественского, Михаила Евдокимова и многих других.