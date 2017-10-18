МЧС допустило к эксплуатации наплывной мост через реку Абакан в Хакасии

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мост через реку Абакан в районе деревни Аршаново в Хакасии допущен МЧС РФ к эксплуатации, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.
"Специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России провели техническое освидетельствование и допустили к эксплуатации наплавной мост через реку Абакан в районе села Аршаново. Для обеспечения безопасного плавания маломерных судов по реке в районе нового моста установлены специальные знаки и информационные щиты", - сказали в ведомстве.
Также в темное время и в условиях плохой видимости мост будет освещен, отметили в МЧС. Переброска судов через дорожное полотно будут производиться круглосуточно силами дежурной мостовой команды, которая базируется на левом берегу реки.