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Севастополь потратит 500 млн руб. из федерального бюджета на медицину и благоустройство

В стране
18 октября, 17:34 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, октября. /ТАСС

Средства направят на приобретение медицинского оборудования и проведение капремонтов в государственных медучреждениях для их последующего лицензирования

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя направит 500 млн рублей, выделенных городу из федерального бюджета, на развитие здравоохранения, благоустройство городской территории, реконструкцию объектов ЖКХ и проектирование объектов социальной инфраструктуры. Об этом в среду ТАСС сообщили в Департаменте финансов Севастополя.

Ранее сообщалось, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Севастополю 500 млн рублей на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

"Средства в объеме 500 млн рублей выделены городу Севастополю во исполнение поручения президента РФ от 4 мая 2017 года. Указанные средства в дополнение к собственным средствам бюджета города направлены на мероприятия, реализация которых планируется в 2017 году, в том числе: на благоустройство городской территории - 86,5 млн рублей; на развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения - 100 млн рублей; на выполнение проектно-изыскательских работ строительства объектов социальной инфраструктуры в 2017-2020 годах - 130,5 млн рублей; на реконструкцию аварийных объектов водопроводно- канализационного хозяйства - 183 млн рублей", - сказали в департаменте.

Там пояснили, что за счет выделенных средств, в частности, планируется приобретение медицинского оборудования и проведение капремонтов в государственных медучреждениях для их последующего лицензирования. Средства в размере 86,5 млн рублей направлены на обустройство детских площадок и благоустройство придомовой территории в рамках конкурса на самый дружный двор, который состоялся в этом году.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в течение ближайших пяти лет будет построено порядка 90 социальных объектов - школ, детсадов, учреждений здравоохранения, и сейчас власти начинают их проектирование. Кроме того, в городе продолжается работа по лицензированию медучреждений, большая часть которых пока нуждаются в приведении с соответствие нормативным требованиям.

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