Инвестор построит в Ярославле IT-парк за 3 млрд рублей на месте долгостроя

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Компания "Тензор" намерена построить в Ярославле ИТ-центр стоимостью 3 млрд рублей на месте недостроенного здания гостиницы "Чайка". Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Ярославской области.
"На месте корпуса 1979 года постройки в течение пяти лет компания "Тензор" планирует реализовать проект по строительству IT-центра. Объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, компания вложит в строительство собственные средства. По проекту, вместо долгостроя в городе появится IT-центр на 3 тыс. рабочих мест, а также парковая рекреационная зона на берегу реки Которосль. По замыслу инвестора, парк станет местом отдыха горожан.
Подготовка к демонтажу здания гостиницы начнется в ноябре, мероприятия дорожной карты уже реализуются.
Компания "Тензор" основана в 1996 году в Ярославле. Холдинг является разработчиком программного обеспечения, главный продукт - система СБиС "Электронная отчетность и документооборот".