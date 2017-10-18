Эксперт: пересмотр состава российской Арктики будет зависеть от активности регионов

СЫКТЫВКАР, 18 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Регионам предстоит проявить активность для пересмотра территориального состава российской Арктики и включения в нее "необоснованно забытых территорий".

Такое мнение высказал журналистам в среду в Сыктывкаре член экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Михаил Жуков в ходе всероссийской конференции "Европейская зона российской Арктики: сценарии развития".

"В 1989 году, когда госкомиссия при Совмине СССР решала вопрос о составе Арктической зоны РФ, Коми просто забыли, просто потому что республика не проявляла достаточной активности. Теперь регион проявляет активность, что дает надежды на разрешение проблем, в том числе по составу Арктической зоны, в которую не попали очевидно арктические территории. Населенные пункты Коми Инта, Усинск, Усть-Цильма частично находятся в Заполярье и в Приполярье и являются субарктическими ландшафтами, поэтому впереди много работы по рационализации", - сказал Жуков.

По его словам, "несправедливость коснулась также Карелии, чьи северные районы были включены в Арктику только в этом году". В Якутии один из улусов находится полностью в арктической зоне, но в ее состав не включен. Изменения состава российской Арктики займет время и будет зависеть от активности регионов, считает эксперт.

"За это надо бороться, как было с Мурманской областью - почти до последнего момента Минрегион РФ пытался включить в состав Арктической зоны только северную половину Мурманской области. Но губернатор и правительство активно работали с экспертами, бились до конца, в результате область была целиком включена в Арктическую зону. <...> Также было и с Воркутой, <...> только когда [Игорь] Шпектор (бывший мэр Воркуты, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера - прим. ТАСС) очень жестко занялся этой проблемой, вопрос с Воркутой был решен", - пояснил Жуков, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщил в августе этого года глава Коми Сергей Гапликов, правительство региона рассчитывает на расширение арктической территории и включение в нее, помимо Воркуты, также Инты, Усинска и Усть-Цилемского района в ближайшие год-два. Предложения региона по уточнению южной границы арктической зоны находятся в Минэкономразвития и в аппарате полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Свою позицию региональное правительство обосновывает тем, что все эти районы (Инта, Усинск, Усть-Цилемский район) расположены по линии Северного полярного круга в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям, сопряжены с территориями, уже вошедшими в состав Арктической зоны - с Воркутой и Ненецким автономным округом.