Минпром: Воркуте нужны новые шахты, иначе к 2035 году добыча упадет в 5 раз

СЫКТЫВКАР, 18 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Заполярному моногороду Воркута в Коми нужно развивать угледобычу и обустраивать новые шахты, иначе к 2035 году добыча угля снизится в пять раз с нынешних 10 млн тонн. Об этом заявил в среду в Сыктывкаре на всероссийской конференции "Европейская зона российской Арктики: сценарии развития" зампред правительства Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов.

"Из 13 воркутинских шахт девять потеряли. Сегодня добыча составляет 9-10 млн тонн в год. Стратегическая задача - сохранить угледобычу до 2035 года на уровне 15 млн тонн в год. Это возможно, нужно обустраивать новые шахты, если же ничего не делать, то к 2035 году добыча упадет до 2 млн тонн в год, для такого объема достаточно будет и 10 тыс. населения", - сказал Герасимов.

По его словам, добыча в объеме 15 млн тонн в год позволит содержать всю нынешнюю развитую инфраструктуру Воркуты в полном объеме и полноценно использовать моногород как опорную зону Арктики.

"В свое время уход государства из северов привел к сокращению населения Воркуты и Инты на 300 тыс. человек. Количество жителей Воркуты сократилось с 250 тыс. до 80 тыс. При этом с 1931 по 2016 год Воркута добыла почти 1 млрд тонн угля, остающиеся запасы оцениваются еще в 7,4 млрд, поэтому угледобыча остается стратегическим направлением для города", - сказал глава Минпрома.

Его поддержал заместитель директора Института геологии Коми НЦ Сергей Кузнецов, представив совместный труд группы ученых о минерально-сырьевых ресурсах Арктики. "Запасы угля в Воркуте позволяют значительно нарастить объем добычи, причем воркутинский уголь очень востребован, его основные потребители - металлургические комбинаты. Но нужны новые шахты. Стоимость одной шахты при объеме добычи в 4,5 млн тонн в год оценивается в 1,5 млрд рублей", - отметил ученый.

Воркута - третий по величине город в Заполярье с населением порядка 60-80 тыс. человек. Около 7 тыс. жителей [22% от экономически активного] заняты на угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь", на 100% принадлежит ПАО "Северсталь". Предприятие состоит из одного угольного разреза и пяти подземных шахт. Ценные марки коксующегося угля из Воркуты полностью поставляются на Череповецкий металлургический комбинат и используются в металлургии.