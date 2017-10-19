Самый большой в стране парк "Россия - моя история" открывают в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Крупнейший в РФ мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" открывается в четверг в центре Махачкалы, сообщили ТАСС в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.

"Открытие исторического парка "Россия - моя история" состоится сегодня во второй половине дня, он будет самым крупным по площади в стране. Общая площадь мультимедийного парка составит 13 тыс. кв. метров", - сказал представитель управления.

В церемонии торжественного открытия музейного комплекса примут участие врио главы Дагестана Владимир Васильев, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов), представители администрации президента РФ и Фонда гуманитарных проектов, курирующего строительство аналогичных музеев по всей стране.

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена вся история России с древнейших времен. Более чем 1000-летняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. Его филиалы, которые уже открылись в 17 административных центрах регионов, в частности, в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде, должны появиться в 25 городах страны.

В историческом парке в Махачкале организована региональная вставка "Мой Дагестан", которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, Перестройки и современного Дагестана. Как сообщалось ранее, многовековая история Дагестана будет представлена на 16 стендах, которые подготовлены при участии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН и Госархива. Кроме того, уже сформирован контент для зала "Мой Дагестан", где большое внимание будет уделено культуре и традициям народов Дагестана.

Ранее в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана сообщили, что "гордостью махачкалинского исторического парка "Россия - моя история" станет точная копия самолета Ил-2, на котором воевал знаменитый дагестанец, военный летчик, Герой Советского Союза Юсуп Акаев". Дополнительно будут построены парковая зона для отдыхающих, парковка для автомобильного транспорта.