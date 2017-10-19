В Якутске открылся исторический парк "Россия - Моя история"

ЯКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - Моя история" открылся в четверг в Якутске. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие в церемонии его открытия.

"Поздравляю с открытием исторического парка "Россия - Моя история". Кто помнит историю и чтит память предков, тот уверенно смотрит в будущее", - сказал Трутнев на открытии парка.

"Россия - Моя история" - крупнейший общероссийский мультимедийный проект, живой учебник, в котором вся история страны представлена панорамно при помощи современных технологий. Экспозиции включают в себя 350 единиц мультимедийной техники. Музей в Якутске - часть федерального проекта, аналогичные парки действуют в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе и Волгограде.

"В историческом парке отдельно представлено переплетение истории России и истории Якутии посредством видеопроекционных коллажей, рассказывающих о многовековой истории якутского народа. Экспозиция задумывается сменной и будет транслироваться через интернет из музея в Москве. Здесь установлены мощные серверы, обеспечивающие работу 315 проекторов и 205 тач-панелей", - рассказал директор парка Дмитрий Соловьев.

Материалы экспозиций рекомендованы Министерством образования и науки РФ, они расположены на площади более 8 тыс. кв. метров. В историческом парке будут представлены четыре экспозиции: "Рюриковичи" (подвиги князей, воинов и дипломатов, история быта, роль древних торговых путей и мультимедийные реконструкции легендарных сражений), "Романовы" (события, которые пережила наша страна за 300 лет правления династии). В экспозиции "1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе" представлены события от Победы до 2017 года.