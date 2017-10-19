В единственном театре кукол на Камчатке модернизируют звук и свет за почти 1 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Театр кукол в Петропавловске-Камчатском модернизируют за счет средств федеральной субсидии почти в 1 млн рублей. В учреждении обновят звук и свет, сообщили в четверг ТАСС в Министерстве культуры Камчатского края.

"В 2017 году будет выделена субсидия в размере 932,1 тыс. рублей. Музыкальное и световое оборудование театра обновлялось более 15 лет назад. Многое оборудование имеет большой износ, морально и технически устарело. Планируется приобрести и инсталлировать музыкальное, световое и иное техническое оборудование, что позволит расширить репертуарный план Камчатского театра кукол постановками с использованием инновационных сценических приемов", - уточнили в министерстве.

Всего Дальний Восток из федерального бюджета для детских и кукольных театров получит 4,3 млн рублей. Далее средства будут распределены среди Камчатского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Амурской и Магаданской областей.