Вылет семи рейсов задерживается в аэропорту Крыма из-за тумана

Марки с изображением Останкинской башни появятся к ее 50-летиюМосква 19 октября, 9:16
Отстраненный от футбола за допинг Еременко намерен вернуться к тренировкам через полгодаСпорт 19 октября, 9:08
Суд оставил под стражей до 29 ноября экс-главу администрации ЧелябинскаНовости Урала 19 октября, 9:07
Занесенные к Красную книгу белые медведи обосновались рядом с селом на ЧукоткеОбщество 19 октября, 9:02
Эскизный проект комплекса "Байтерек" разработают к ноябрю 2017 годаКосмос 19 октября, 9:00
Два модернизированных МиГ-31БМ поступили в Центральный военный округСибирь 19 октября, 8:39
Федеральный грант на четвертый мост в Новосибирске планируется выделять поэтапноСибирь 19 октября, 8:36
В США заявили, что террористы готовят новое "11 сентября"Международная панорама 19 октября, 8:17
Защита блогера Соколовского планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд РФПроисшествия 19 октября, 8:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Семь рейсов на вылет и столько же на прилет задержаны в четверг утром в аэропорту Симферополя из-за тумана, сообщил ТАСС официальный представитель авиаузла.
"По погодным условиям в аэропорту Симферополя задерживается семь рейсов на прибытие и соответственно столько же рейсов на отправление, поскольку эти же рейсы (в обратном направлении - прим ТАСС) вылетят позже", - сказал собеседник агентства.
По его словам, туман над взлетно-посадочной полосой сгустился в ночь на четверг, после чего аэропорт перешел к работе по фактической погоде.
"В настоящее время видимость начала улучшаться. Буквально в 08.43 мск аэропорт принял первый самолет - это рейс из Екатеринбурга", - добавил собеседник агентства.