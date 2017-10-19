Вылет семи рейсов задерживается в аэропорту Крыма из-за тумана

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Семь рейсов на вылет и столько же на прилет задержаны в четверг утром в аэропорту Симферополя из-за тумана, сообщил ТАСС официальный представитель авиаузла.

"По погодным условиям в аэропорту Симферополя задерживается семь рейсов на прибытие и соответственно столько же рейсов на отправление, поскольку эти же рейсы (в обратном направлении - прим ТАСС) вылетят позже", - сказал собеседник агентства.

По его словам, туман над взлетно-посадочной полосой сгустился в ночь на четверг, после чего аэропорт перешел к работе по фактической погоде.

"В настоящее время видимость начала улучшаться. Буквально в 08.43 мск аэропорт принял первый самолет - это рейс из Екатеринбурга", - добавил собеседник агентства.