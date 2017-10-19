Эксперты призвали к осторожности с расширением "дальневосточного гектара"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Политики, ученые и предприниматели на Дальнем Востоке призвали осмотрительно отнестись к идее о десятикратном увеличении размера земельных участков, предоставляемых по программе "Дальневосточный гектар".

Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. По мнению парламентариев, граждане, которые намерены заниматься на Дальнем Востоке сельским хозяйством, должны бесплатно получать не один, а десять гектаров на человека. Это, как отмечают депутаты, станет стимулом для привлечения инвестиций и развития малого бизнеса. Соответствующий законопроект на этой неделе внесен в Госдуму.

Своим мнением об эффективности и возможных последствиях увеличения "дальневосточного гектара" поделились опрошенные ТАСС эксперты.

Дальний Восток большой, но полезной земли мало

По мнению ведущего специалиста экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виталия Савенкова, недостаточная производительная полезность участка в один гектар является одной из основных проблем при реализации всей программы. Фактически на такой территории можно заниматься только компактными отраслями - например, пчеловодством. С этим согласен предприниматель из Хабаровского края Михаил Утробин, который уже обзавелся "дальневосточным гектаром" и работает над созданием молочной фермы. "Для сельхозпроизводителей требуются большие участки, только на одну корову надо около трех гектаров пастбищ", - сказал он.

Савенков считает предложение об укрупнении участков до десяти гектаров весьма обоснованным, но, с другой стороны, по его мнению, эта инициатива имеет несколько спорных моментов, в первую очередь, ограниченность земельного фонда на Дальнем Востоке.

"Конечно, это не значит, что земля к выдаче в рамках программы закончится в обозримом будущем, но при раздаче участков в десятикратном темпе земельный фонд с более-менее приемлемым соотношением географического расположения и имеющихся коммуникаций закончится быстрее, чем ожидается", - сказал Савенков.

Он отметил, что в силу ландшафтно-климатических особенностей Дальнего Востока, далеко не вся земля здесь пригодна для сельского хозяйства. В этой связи необходимым представляется определение конкретных территорий, земельный фонд которых может быть роздан в объеме до десяти гектаров на одного заявителя. "Дополнением к этому могла бы стать конкурсная процедура для распределения ограниченного объема укрупненных участков. Такая процедура может включать в себя, например, экспертизу и защиту бизнес-планов будущих производств с участием как профильных институтов развития Дальнего Востока, так и местных властей", - сказал представитель ДВФУ.

Он подчеркнул, что, в отличие от общей процедуры получения "дальневосточного гектара", который предусматривает весьма необременительный контроль со стороны государства, в данном случае местные власти должны будут уделить существенно большее внимание использованию более крупных участков.

На земле надо работать

Предприниматели, которые уже осваивают дальневосточные земли, также считают, что дополнительные гектары нужно выделять тем, кто сможет их освоить. По словам бизнесмена из Хабаровского края Дмитрия Степанченко, нужно определить критерии освоения и сроки получения дополнительных гектаров. "Все должны иметь право на получение дополнительных гектаров, - уверен он. - Имеет значение только один критерий - освоение участка и желание, силы для работы на дополнительных землях".

"Однозначно, к участкам в десять гектаров интерес был бы больше. Но сейчас, к сожалению, люди не всегда думают о том, как они будут осваивать земли", - считает Михаил Утробин. У самого Утробина пять гектаров земли - это его участок и участки его ближайших родственников. "Я бы взял не пять, а 50 гектаров, у меня есть конкретные планы освоения этого дела", - сказал он.

К предусмотрительности призывает фермер с Камчатки Илья Семихатка, который на полученных гектарах намерен развивать сельское хозяйство и агротуризм. "Я вообще к земле отношусь очень трепетно и аккуратно. И здесь надо несколько раз подумать и реально посмотреть, что за человек берет землю, чем он будет на ней заниматься. Если это действительно хозяин, почему нет?", - говорит он.

Как и представитель ДВФУ, камчатский фермер уверен: те, кто получит десять гектаров, должны пройти особые процедуры. "Нужно продумать какие-то конкурсы, какие-то дополнительные условия. Лишний раз не полениться и проверить, что это за человек, зачем он берет землю", - считает Семихатка.

Вопрос мотивации

Заместитель председателя комитета по продовольственной политике Заксобрания Приморского края Константин Богданенко считает, что укрупнение участков не решит главную задачу всей программы - привлечение на Дальний Восток новых жителей. "Если рассматривать это как метод привлечения людей с других территорий страны, то он вряд ли сильно повлияет на принятие решения о переезде из европейской части России (на Дальний Восток - прим. ТАСС). Тут нужен комплекс решений и качественно другие условия ведения бизнеса", - сказал депутат.

Он уверен, что дополнительные гектары в основном заинтересуют жителей Дальнего Востока. "К тому же земель под сельскохозяйственное производство, тех которые сейчас ничьи, в Приморском крае очень мало. И не думаю, что ситуация по Дальнему Востоку сильно отличается", - добавил Богданенко.

Но с ним не согласна вице-спикер Госсобрания Якутии Ольга Балабкина, которая считает, что увеличение площади выдаваемых земель, "безусловно, выполнит дополнительную функцию по привлечению человеческих ресурсов на Дальний Восток". Она отметила, что "и один гектар можно использовать эффективно", однако в таких видах деятельности как, например, оленеводство или крупный бизнес, одного гектара недостаточно.

Инфраструктура и правовой аспект

Размеры выдаваемых участков - далеко не единственная тема, на которую обращают внимание эксперты, обсуждая программу "Дальневосточный гектар". Так, депутат Госсобрания Якутии от КПРФ Петр Аммосов считает, что "дело не в площади гектаров, а в экономической и инфраструктурной поддержке программы". "В условиях Якутии нужны колоссальные усилия и финансовые средства, чтобы заниматься сельхозпроизводством, сделать землю плодородной", - сказал он.

"Пусть хоть сто гектаров дают, только деньги на обустройство населенных пунктов должна выделять федерация", - отметил депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников. По его мнению, важнее создать нормальные условия жизни в существующих селах. "Давайте сначала создадим нормальные условия жизни в существующих селах (откуда сейчас уезжают жители - прим. ТАСС), пусть люди едут туда и восстанавливают их", - заявил он.

Болотников также отметил, что участки по программе "Дальневосточный гектар" должны выделять без нарушений прав других граждан. Так, чтобы не закрывались подходы людей к рекам или к морю.

Правовыми пробелами в законе о дальневосточном гектаре озаботились и депутаты Заксобрания Камчатского края. В ноябре они представят свои предложения на заседании Совета законодателей России. Эти изменения призваны не только сделать удобнее жизнь тех, кому еще предстоит получить участки, но и защитить тех, кто уже живет и работает на земле.